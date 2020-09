愚痴を言ってもネガティブにならないようにする1つの工夫

Inc.:愚痴は気分や脳、聞き手や身体にさえ悪い影響を与えると数多くの科学的研究でわかっています。それにもかかわらず、なぜ人々は愚痴るのでしょうか?

もちろん、私たちはマゾヒストではありません。ほとんどの人が時折、不平不満を言いたがります。

なぜなら、友達や同僚に「愚痴る」ことで気分がよくなると考えているからです。その考えは、他の人とネガティブな感情をシェアすることで、その感情を緩和するだけでなく、シェアする過程で会話の相手とより親密になれるということからきています。

このように、一見すると有意義な愚痴ですが、実際は正反対の効果があることが数々の研究で明らかになっています。

不平不満を言うと人生のネガティブな側面ばかりに目が行くようになり、悪いことばかりをくどくどと話していると、会話している皆をより惨めにさせます。

しかし、どうやら不平不満に関する昔ながらの知恵は、100パーセント間違っているわけではないようです。

実際、私たちが友達や味方と結束し、感情の圧力から少しでも解き放たれるような、発散の方法が1つだけあるのです。

正しく発散する方法

最近Quartzで発表された「co-rumination(悲観的な長話)」に関する論文で、そのことが述べられています。「co-rumination 」とは、その言葉からもわかるように、他の人と一緒に不平不満を言うことを簡潔に言った言葉で、別の言葉で言えば「愚痴る」です。

すでに述べたように、大規模な研究文献が、愚痴ることは一般的にメンタルに悪い影響を与えると示しています。

思春期の少女を対象とした研究について、Quartzにこのように書かれていました(他の対象でも同じ結果になることは明らかです)。

延々とネガティブな感情を話し合う時間を過ごした友人たちは破壊的な思考パターンや、抑うつ感さえ現れました。

さらに、話している側だけでなく、聞いている側にも悪影響がありました。しかし、1つだけいい面があります。不平や泣き言を共有することが世界を暗くする一方で、相手との結束が強くなることが多いのです。

Quartzには、このように書かれていました。

多くの親密な関係において、co-ruminationが存在する(しかも不可欠である)ことが、研究によってわかっています。

では、愚痴を言い過ぎることによる悪影響を避けつつ、関係性を強める効果を得られるような良い不平不満の言い方はあるのでしょうか?

くよくよ考えるな。反省しよう。

不平不満の言い方を研究しているベルギーにあるルーヴェン大学のMargot Bastinさんによると、そのコツは、明らかにくよくよ考えるのを避け、その代わり一緒に反省するよう努めることです。

Bastinさんの研究について、Quartzではこのように解説しています。くよくよ考えることは、物事が違う方向に進んでいたら良かったのにとか、失望や落胆の気持ちが単純に過ぎ去ってしまえばいいのにと、受け身な気持ちで問題について話す傾向にあります。

同時に、くよくよ考える人は特定の問題に潜む全ての悪い成り行きに集中する傾向があり、未来の大惨事を予言することが多くなります。一方、共に反省するということは、状況を深く理解するために、問題の具体的な要素について推測することです。

この過程から得られた情報を使って、解決策を求めるか、未来の出来事からネガティブな要素を防ぐかどちらかを試みるようになります。

要するに、くよくよ考えることは受け身ということです。

反省することは能動的で解決策に集中します。そして一緒にくよくよ考えることは精神状態にも関係性にも悪い一方で、ともに反省することで困難な時間に向き合うことは有益になりうるのです。

Bastinさんは言います。もし人々が洞察力を高めるために何が起きているのか理解することにもっと集中したら、それはとてもいいことかもしれません。

だからあなたが愚痴る必要を感じた次の時は、くよくよ考えることと反省することの違いを意識しましょう。

一般的に愚痴はあなたの気分を良い方向ではなく、悪い方向に仕向けます。

でも、あなたと会話の相手が、積極的に解決策を探したりトラブルから学ぶことに集中する場合は、その限りではないのです。

The 1 Type of Complaining That Will Make You Feel Better, According to Science | Inc.Jessica Stillman

