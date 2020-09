WindowsパソコンとiPhoneを平和的に共存させる方法

自宅のマルチプラットホームはどのように管理していますか?

Apple、Google、Microsoftなどのテック企業の、どこかひとつに完全に統一している人はいないでしょう。iPhoneを持っていて、Windowsパソコンを使っている人もいるはずです。

Androidのカメラと、MacBookのキーボードが好きな人もいるでしょう。ただのデバイス大好きな、昔ながらのオタクという人もいます。

今回は、米LHの「Tech 911」に寄せられたメールではなく、米Lifehackerの読者Daveの質問ツイートからです。

@TheDavidMurphy Just read your How I Work piece and noticed you use PC with iPhone. Wondering if you've even written about the best way to have them co-exist, particularly photos. Maybe a Tech 911 article?