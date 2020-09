Windows 10のログイン情報が盗まれる？ 注意すべき意外なあの機能

Windows 10のユーザーは、独自のテーマでデスクトップをカスタマイズすることができ、テーマを自分で作成して他のユーザーと共有することもできます。

ところが、ハッカーがそうしたテーマを悪用してユーザーの認証情報を盗む可能性があることがわかりました。

Windows 10のテーマ作成機能に欠陥があるせいで、ハッカーはカスタムテーマを変更できてしまいます。

カスタムテーマがインストールされると、偽のログインページを介してMicrosoftのアカウント名とパスワードデータをユーザーに提供させるという手口です。

正規のWindows 10のテーマなら、インストールした後でユーザーがサインインする必要があるため、ハッカーのこの手口は必ずしも一般ユーザー全般に危険をもたらすわけではありません。

この「Pass the Hash」攻撃は、パスワードをそのまま盗むのではなく、パスワードハッシュ(ごちゃまぜにされた、難読化されたバージョンのパスワードデータ)を盗みます。

企業はパスワードデータをリモートサーバーに保存する際にハッシュ化することでデータをより安全に保存します。

ところが、ハッカーはパスワードを解読するソフトウェアを簡単に入手できるので、パスワードが場合によってはほんの数秒で解読されることもあります。

この脆弱性は、サイバーセキュリティの研究者であるJimmy Bayneさんによって発見されました。

[Credential Harvesting Trick] Using a Windows .theme file, the Wallpaper key can be configured to point to a remote auth-required http/s resource. When a user activates the theme file (e.g. opened from a link/attachment), a Windows cred prompt is displayed to the user 1/4 pic.twitter.com/rgR3a9KP6Q