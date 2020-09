家にあるものだけでできる！ 手元の書類や資料を簡単に映す方法

学校の先生がハックの宝庫であることには異論がありません。

子どもたちに賢く対応する方法や、メンテナンスされていない古い機器を使いこなすハックなどにはいつも驚かされます。

今回紹介するWeb会議で書類を共有する方法もそんなハックの1つ。先生ではない人もきっとその価値を実感できます。

Zoom会議で、自分が作成中の書類を相手に見せる状況になったとします。掛け算の九九表でも、ダンジョンズ&ドラゴンズのキャラクターシートでも何でもいいでしょう。

ノートパソコンのWebカメラに向けて紙を持ち上げて、きちんと読めるように反転機能を調節しなければならないというのは本当に面倒です。

その代わりにできるのがこのハックなんです。

必要なのはCDかDVD1枚(誰の家にも長年観ていないDVDがありますよね)、そしてペンまたは鉛筆1本。

まず、ペンまたは鉛筆をスクリーンの背後にテープで留めます。

そして反射面を下にしてCDかDVDをペンに差し込みます。角度を調節しなければなりませんが、ノートパソコンのキーボードの上に置いた書類が反射するようにすると、それがWebカメラに映ります。こんな感じです。

Amazing tip for teachers this coming week I saw on our internal school group. Tape a pencil to the back of your laptop and tip/hang a CD over the front, angled down. Instant free document camera. pic.twitter.com/U43ZvU67KM