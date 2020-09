Android版AirDrop機能｢Nearby Share｣で、確認しておくべき設定

Androidの新機能「Nearby Share(ニアバイシェア)」が本当にうれしいです。

これでようやくAndroidでも、ほかのAndroidデバイスとファイルを簡単に共有できるようになりました。これはiPhoneユーザーならAirDropで2014年からできていたことです。

これまで、Android間でファイルを共有するためには、いちいちサードパーティアプリを起動しなくてはいけませんでした。Googleがようやく時代に追いついてくれたこと(少なくともファイル共有では)に安堵を感じます。

もっとも、Android間でファイル共有を始める前に、確認しておくべき設定が1つあります。Rich DeMuroさんのツイートで見つけた情報です。

Interesting that Android's Nearby Share can use data to share small files. (this is their answer to AirDrop)



You can turn that option off in settings to force WiFi only pic.twitter.com/ZbUZ0My9z8