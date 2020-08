初のAppleシリコン搭載Mac、生体認証iMacも。2020年Macの噂

16インチモデルは待ち?

WWDCの熱狂からはや数ヶ月、新製品の登場を待ち続けている人も多いことでしょう。

そんな中、初のApple Silicon搭載MacやTouch ID/Face ID搭載iMacに関する情報を、著名リークアカウントのJon Prosser氏が報告しています。

It’ll be a 13.3” MacBook Pro

まずJon Prosser氏によると、初のApple silicon搭載Macは13.3インチのMacBook Proになるとのこと。これまでも同様の報告はありましたし、また年内にもApple Siliconを搭載した13インチMacBook ProとMacBook Airが登場する、という噂もありましたね。

また、Apple Siliconで採用されているARMアーキテクチャは、消費電力あたりの性能が高いという特徴があります。だからこそ、まずはコンパクトな13インチのMacBook Proに採用されるのかもしれません。

Won’t have to wait too long