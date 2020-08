Wi-Fiネットワークに接続するために、長いパスワードを入力するのは面倒です。

ありがたいことに、iOSには、Wi-Fiに接続したiPhoneから別のiPhoneに、Wi-Fiパスワードを共有する便利な機能があります。

もう長い文字列を入力したり、複雑なパスワードを思い出す必要はありません。

Wi-Fiに接続しているiPhoneのキーを1つタップするだけで、パスワードの入力なしで、友人や家族を同じWi-Fiネットワークに参加させることができます。

やり方は? 以下に順を追って説明します。

iPhone間でWi-Fiパスワードを共有するためのチェックリスト

iPhone間でWi-Fiパスワードを共有する前に、以下の5つの事項を確認する必要があります。

両方のiPhoneのロックを解除し、互いに近づける。

設定またはコントロールセンターから、両方のiPhoneのWi-FiとBluetoothをオンにする(このとき、1台のiPhoneがすでにWi-Fiに接続されている必要がある)。

両方のiPhoneのApple IDで使われているメールアドレスが、 お互いの連絡先に登録されていることを確認する。

両方のiPhoneに最新バージョンのiOSがインストールされていることを確認する。

両方のiPhoneがiCloudにサインインしていることを確認する。

上記を確認し、問題がなければ、2つのiPhone間でWi-Fiパスワードを共有する準備が整ったことになります。

iPhoneからiPhoneにWi-Fiパスワードを共有する方法

まず、片方のiPhone(ドナーiPhoneと呼びます)をWi-Fiに接続します。 もう片方のiPhone(レシーバーiPhoneと呼びます)は、Wi-Fiはオンになっているが、パスワードを待っている状態です。

2つのiPhoneをBluetoothの有効範囲に近づけたら:

レシーバーiPhoneで、 [設定]> [Wi-Fi] を開く。

を開く。 [ネットワークを選択] に表示されるリストから、接続したいWi-Fiネットワークを探し、タップする。

に表示されるリストから、接続したいWi-Fiネットワークを探し、タップする。 パスワード入力欄が表示され、その下にiOSデバイス間でWi-Fiパスワードを共有する方法が記されている。

ドナーiPhoneのロックを解除し、レシーバーiPhoneの近くに持って行く。すると、ドナーiPhoneのホーム画面に、レシーバーiPhoneにWi-Fiパスワードを共有する許可を求めるプロンプトが表示される。

[パスワードを共有]をタップすると、レシーバーiPhoneにパスワードが送られ、同じWi-Fiネットワークに接続できるようになる。

ドナーiPhoneのパスワード共有プロンプトが消えてしまった?

iPhoneのディスプレイをオフにしてからもう一度オンにすると、共有プロンプトが再び表示される。

以上です! これで複雑なパスワードを入力しなくて済み、貴重な時間が節約できました。

2台のiPhone間のパスワード共有はどのように行われるのか?

このシームレスなパスワード共有は、iOS 11から搭載された機能です。

パスワードの共有はBluetooth経由で行われます。ですので、両方のiPhoneでBluetoothをオンにして、互いに近づけることを忘れないでください。

すべてのパスワードはiPhoneのキーチェーンに保存されます。iPhoneを脱獄(ジェイルブレイク)しないかぎり、iPhoneから直接Wi-Fiパスワードを読み取る方法はなく、比較的安全な共有方法だと言えます。

この方法を使えば、パスワードをわざわざ調べなくても、パスワードを共有することができます。

また、Wi-Fiのパスワードがわからなくなった場合は、過去に接続したMacやWinodows10からWi-Fiパスワードを取り出すこともできます。

それでもうまくいかないときは、Wi-Fiルーターをハードリセットしましょう。

Wi-Fiパスワード共有がうまくいかない場合

iPhone間のWi-Fiパスワード共有がうまくいかない場合は、まず上記のチェックリストを確認してください。それでもだめなときは、以下を試してください。

あわせて読みたい





Image: Supawadee56/Shutterstock.com

Original Article: How to Share Your Wi-Fi Passwords From iPhone to iPhone by MakeUseOf