セラピストがアドバイス、心を軽くするたった1つの質問

不安の克服に、近道はありません。程度の差はあれ、不安感に悩まされている人なら、このことはご存知でしょう。

たとえ物事が最高にうまく行っている時でも、日々のこまごましたことについて、深刻に(あるいは過剰に)悩んでいる人は多いはずです。

それに、私が見る限り、2020年は「最高にうまく行っている時」とはとても言えない年です。

その一方で、こうした根強い(そして、多くの場合根拠はない)不安感の捉え方を変えるように促す、シンプルで実用的な方法を編み出してくれる人もいます。

私にとっては、7月半ばに投稿されたあるツイートが、とても良いアドバイスになりました。

My therapist taught me this trick.



When you feel anxious that someone is mad at you, doesn’t like you or that things are worse than they actually are, ask yourself:



“Who told you that?”

Typically you won’t have an answer & you’ll learn that it’s all in your head.



Pass it on.