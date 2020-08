Microsoft Wordウェブ版に新機能登場！ 面倒な文字起こしがずっとラクに

長い会話やインタビューの録音を文字に起こす作業は、ほんの数分しただけで退屈になり嫌気がさします。

でも、Microsoft Wordにトランスクリプト(文字起こし)機能が新しく追加されたので、今後は面倒な文字起こしの作業はWordにしてもらえるようになりました。

このアップデートは、Microsoft Supportというサイトで発表され、音声の文字起こしの作成、編集、Wordと共有する方法に関する手引きが掲載されています。

Harness the power of your voice with #Microsoft365! Now, you can record your conversations directly in Word for the web and transcribe them automatically. Learn more: https://t.co/N4LVdMrVvXpic.twitter.com/L6JoGJk4L9