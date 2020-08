トマトは冷凍保存がおすすめ、解凍すると簡単に皮がむけます！

私はトマトを育てるような庭がないので、「トマトが多すぎる」という問題にぶつかってはいません(トマトが多すぎるより、庭がない方が問題かもしれません)。

しかし、庭でトマトができすぎて困っている、という悩みを抱えている人をたくさん知っています。どうやら「トマトサンドウィッチをもっと食べる」くらいでは、問題は解決しないようなのです。

当然ながら、大量のトマトを缶詰にしたり、ソースにしたり(英文)することもできますが、一番楽で手抜きができる方法は、冷凍庫に放り込むこと。

実際にやってみると、想像以上に簡単です。

「Joy of Cooking」の編集者(とても頭がよくていい人)によると、皮を剥く必要もありません。

If you have room, freeze the big ones whole, on a tray. Then, put them in a bag. When you thaw them, the skins will come right off (if you don't like/want them in whatever you're cooking). This could also be a prep step for doing sauces, etc.