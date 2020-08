定期的に職務経歴書やポートフォリオを更新する3つのメリット

いくつかのプロジェクトで(大抵同時に)仕事をしていると、自分のポートフォリオを更新するのを忘れがちです。

(ここでの「ポートフォリオ」とは金融系の用語ではなく、学歴からグラフィックデザインやライティングなどの仕事まで、あらゆる経歴をまとめた履歴書のようなものを指します。)

運が良ければ、定期的に締め切りのある、安定した一連の仕事をしており、仕事以外に仕事関連のことをする時間はほとんどありません。

このような問題に対処するには、仕事が完了したらできるだけすぐに、ポートフォリオにその仕事を追加するしかありません。でなければ、終わった仕事をすべて記録するのは難しいです。

そして、誰かにポートフォリオを求められた時や必要となった時に、バタバタと慌ててまとめなければならなくなります。

この問題を解決するには、「常に更新する」のと「まったく更新しない」の間を取って、スケジュールを決めて更新するのがいいでしょう。

場合によっては、上司が部下に定期的にポートフォリオを更新するように求めることもあるでしょう。

デザイナーであり、編集者であり、スタートアップのアドバイザーでもあるDavid Hoangさんは、かつて四半期ごとにデザインチームのメンバーにポートフォリオを更新させるマネージャーと働いていたことがあり、その詳細をTwitterで紹介していました。

I had a manager who had our design team update our personal portfolios every quarter. It startled a lot of people who wondered why she would have us do that. The more you let go, the more you enable retention.



A few examples of what resonated throughout the process...