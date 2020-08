Google Pixel 4aが14日から予約開始！ 多機能なのに4万円台でゲットできるよ

Google Pixelのデバイスファンに朗報です。

Googleが「Pixel 4a」「Pixel 4a 5G」「Pixel 5」について発表しました。あまりお金をかけずにPixelの優れた機能をすべて手に入れたい人には、嬉しいことがたくさんあります。

Pixel 4aはリーズナブルかつカメラ機能も充実

Google製品に関する情報サイトThe Keywordでは、「Pixel 4a」が手頃な価格である点を特に強調しています。リーズナブルな価格の「Pixel 3a」に続き、Googleはできる限り多くの機能をお手頃価格のスマホに搭載しています。

「Pixel 4a」は、それよりはるかに高価な「Pixel 4」が提供するカメラ機能の多くをそのまま継承しています。

具体的には、デュアル露出補正機能、ポートレートモード、トップショット、天の川も撮れる夜景モード、手ぶれ補正機能などがあります。

「Pixel 4a」に搭載されるカメラは望遠機能がない点で「Pixel 4」より劣りますが、「Pixel 4」と同じ12.2MPレンズを搭載しています。

また、「Pixel 4a」には前面に8 MPレンズが付いているので、セルフィーがきれいに撮れるはずです。

CPUに関して言うと、「Pixel 4a」はQualcomm Snapdragon 730G、2.2 GHz + 1.8 GHz、64ビットのオクタコア・プロセッサを搭載。内蔵メモリーは6GB、内蔵ストレージは128GBです。

一方、「Pixel 4」はQualcomm Snapdragon 855、2.84 GHz + 1.78 GHz、64ビットのオクタコア・チップ、内蔵メモリーは6GB、内蔵ストレージは最大で128GBです。

バッテリー容量に関しては、価格が高い「Pixel 4」が2800mAhであるのに対して、価格が安い後発の「Pixel 4a」は3140mAhとさらに大きくなり、長時間のバッテリー駆動が可能です。

「Pixel 4a」が1台あればかなり多くの機能を駆使できることになります。

こうして説明を読んでいると、凄すぎてこのスマホがたった4万円代で発売されるなんて信じられません(日本では税込4万2900円で発売予定)。

Googleは現在、「Pixel 4a」の予約注文受付中です(日本は2020年8月14日から予約受付開始)。確実に予約するには、直販サイトGoogle Storeにアクセスしましょう。

カラーは「ジャストブラック」の1色のみ、容量は128GBです。8月20日から販売が開始されます。もちろん、普段通りAmazonやBest Buyでもデバイスを購入できます。

「Pixel 4a 5G」と「Pixel 5」の発売も予告

Googleは、長らく噂されてきたPixel 4aの詳細を発表したことに加えて、「Pixel 4a 5G」と「Pixel 5」についても予告しています。

残念ながら、この2つのデバイスに関しては存在することだけは明らかにしていますが、それ以外の情報はほとんど公表していません。

「Pixel 4a 5G」に関しては、6万5000円で発売すると発表しています。5Gのテクノロジーを搭載したスマホとしてはかなり手頃な価格です。

さらに、「Pixel 5」は5Gコネクティビティを特徴とするとしていまが、このハイエンドのスマホの発売価格は明らかにしていません。

Googleは、どちらのデバイスも、米国、カナダ、英国、アイルランド、フランス、ドイツ、日本、台湾、オーストラリアで購入できる予定で、さらに詳しいことは今後数ヶ月のうちに発表するとしています。

5Gテクノロジーについて詳しく知りたい場合は、こちらをチェックしてみてください。

