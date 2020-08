あなたは｢リベンジ夜更かし｣の罠にハマっていませんか？

新型コロナウイルスの影響で、私たちの生活はコントロールできないものになってしまいました。

リモートワークには終わりがなく、1日のタスクを終えて布団に入るときがその日はじめての自分時間、なんてこともしばしば。

ええ、そのまま眠るべきってことは言われなくてもわかっています。でも、ほんの短い時間でも自分の時間がほしいという思いから、つい何かに手を出してしまうのは無理もありません。

ジャーナリストで編集者のDaphne K. Leeさんは、この現象を「revenge bedtime procrastination」(リベンジ夜更かし)と名付けました。

こちらがそのときのツイートです。

Learned a very relatable term today: “報復性熬夜” (revenge bedtime procrastination), a phenomenon in which people who don’t have much control over their daytime life refuse to sleep early in order to regain some sense of freedom during late night hours.