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2020年上半期＋7月、ライフハッカー読者が最も購入した｢仕事アイテム＆文房具｣ランキング

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2020年上半期＋7月、ライフハッカー読者が最も購入した｢仕事アイテム＆文房具｣ランキング
Image: Twin Design/shutterstock.com

ライフハッカー［日本版］の読者が、2020年1月から7月の間に最も購入した｢仕事アイテム＆文房具｣のトップ10をご紹介します。

オフィスで使うと便利なツールや、自宅でのリモートワークを快適にしてくれそうな折りたたみPCデスクが多数ランクインしていますよ。

なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

10位：リヒトラブ 机上台 引き出し付 黒 A7338-24

リヒトラブ 机上台 引き出し付 590mm幅 黒 A7338-24
リヒトラブ 机上台 引き出し付 590mm幅 黒 A7338-24

2842円

購入

9位：コクヨ ツールペンスタンド ハコビズ ブラック HB11D

コクヨ バッグインバッグ ツールペンスタンド ハコビズ ブラック カハ-HB11D
コクヨ バッグインバッグ ツールペンスタンド ハコビズ ブラック カハ-HB11D

2621円

購入

8位：ラブリ－ 魔法の両面テープ

ラブリ－ 両面テープ 魔法の両面テープ のり残らず 繰り返し 防水テープ 耐熱テープ 超強力両面テープ カーペット滑り止めテープ 地震防止 洗濯可能 透明テープ 多機能 多サイズ 家庭 オフィス 寮 学校 会社 車輛用 工業用など (3cmx2mmx3m)
ラブリ－ 両面テープ 魔法の両面テープ のり残らず 繰り返し 防水テープ 耐熱テープ 超強力両面テープ カーペット滑り止めテープ 地震防止 洗濯可能 透明テープ 多機能 多サイズ 家庭 オフィス 寮 学校 会社 車輛用 工業用など (3cmx2mmx3m)

899円

購入

7位：BEESUM ノートパソコンスタンド（42cm）

ノートパソコンスタンド PCスタンド パソコンデスク 高さ 姿勢 折り畳み式 角度調整可能 アルミ製 (42cm/マウス台付き)
ノートパソコンスタンド PCスタンド パソコンデスク 高さ 姿勢 折り畳み式 角度調整可能 アルミ製 (42cm/マウス台付き)

2980円

購入

6位：サンスター文具 カッター付ハサミ

サンスター文具 カッター付ハサミ ブラック S3725030
サンスター文具 カッター付ハサミ ブラック S3725030

416円

購入

5位：RoiCiel 万能クリップ

RoiCiel 万能クリップ Light ケーブルクリップ イヤホンクリップ マネークリップ マグネット 多機能 スマホスタンド シリコンRC-09RD-R 6色セット
RoiCiel 万能クリップ Light ケーブルクリップ イヤホンクリップ マネークリップ マグネット 多機能 スマホスタンド シリコンRC-09RD-R 6色セット

699円

購入

4位：Eletorot ノートパソコンスタンド 冷却ファン付き（48cm）

ノートパソコンスタンド Eletorot 折りたたみ式 パソコンテーブル 冷却ファン付き アルミ製 48cm
ノートパソコンスタンド Eletorot 折りたたみ式 パソコンテーブル 冷却ファン付き アルミ製 48cm

3280円

購入

3位：KKaMM ノートパソコンスタンド（48cm）

KKaMM ノートパソコンスタンド パソコンデスク PCスタンド 折りたたみ式 アルミ製 (48cm)
KKaMM ノートパソコンスタンド パソコンデスク PCスタンド 折りたたみ式 アルミ製 (48cm)

3980円

購入

2位：Nexttechnoll ノートパソコンスタンド

ノートパソコンスタンド PCスタンド 折りたたみ式 パソコンデスク ラップデスク頚椎 腰椎 疲労 ストレス解消 姿勢/角度調整可能 パソコン台 ベッドデスク 360度調節可能 PCホルダー スタンダードタイプ アルミ製 多機能
ノートパソコンスタンド PCスタンド 折りたたみ式 パソコンデスク ラップデスク頚椎 腰椎 疲労 ストレス解消 姿勢/角度調整可能 パソコン台 ベッドデスク 360度調節可能 PCホルダー スタンダードタイプ アルミ製 多機能

5699円

購入

1位：PIKAPIKA ドキュメント収納ボックス A4 25ポケット

ドキュメントスタンドA4 25ポケットファイルボックス 書類ケース 収納ボックス 整理 自立型(白い)
ドキュメントスタンドA4 25ポケットファイルボックス 書類ケース 収納ボックス 整理 自立型(白い)

1250円

購入

＞＞｢オフィス用品・文房具｣のランキングページ


Image: Twin Design/shutterstock.com

Source: Amazon.co.jp

今井麻裕美

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