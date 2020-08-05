2020年上半期＋7月、ライフハッカー読者が最も購入した｢仕事アイテム＆文房具｣ランキング
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ライフハッカー［日本版］の読者が、2020年1月から7月の間に最も購入した｢仕事アイテム＆文房具｣のトップ10をご紹介します。
オフィスで使うと便利なツールや、自宅でのリモートワークを快適にしてくれそうな折りたたみPCデスクが多数ランクインしていますよ。
なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
10位：リヒトラブ 机上台 引き出し付 黒 A7338-24
9位：コクヨ ツールペンスタンド ハコビズ ブラック HB11D
8位：ラブリ－ 魔法の両面テープ
7位：BEESUM ノートパソコンスタンド（42cm）
6位：サンスター文具 カッター付ハサミ
5位：RoiCiel 万能クリップ
4位：Eletorot ノートパソコンスタンド 冷却ファン付き（48cm）
3位：KKaMM ノートパソコンスタンド（48cm）
2位：Nexttechnoll ノートパソコンスタンド
1位：PIKAPIKA ドキュメント収納ボックス A4 25ポケット
Image: Twin Design/shutterstock.com
Source: Amazon.co.jp
今井麻裕美
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