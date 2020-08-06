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2020年上半期＋7月、ライフハッカー読者が最も購入した｢PC・スマホの周辺機器＆電子機器｣ランキング

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2020年上半期＋7月、ライフハッカー読者が最も購入した｢PC・スマホの周辺機器＆電子機器｣ランキング
Image: GaudiLab/shutterstock.com

ライフハッカー［日本版］の読者が、2020年1月から7月の間に最も購入した｢PC・スマホの周辺機器＆電子機器｣のトップ10をご紹介します。

毎日の生活に便利なガジェットや、スマホやPC、タブレットを使う際に必須のアイテムが満載なので、要チェックですよ。

なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

10位：Anker PowerLine II USB-C & USB-C 2.0 ケーブル （1.8m ブラック）【USB-IF認証取得/超高耐久/PD対応】

Anker PowerLine II USB-C & USB-C 2.0 ケーブル (1.8m ブラック)【USB-IF認証取得/超高耐久/PD対応】Galaxy S10 / S10 / S9 / S9 、iPad Pro (2018, 11インチ) / MacBook/MacBook Air (2018)、MateBook対応 テレワーク リモート 在宅勤務
Anker PowerLine II USB-C & USB-C 2.0 ケーブル (1.8m ブラック)【USB-IF認証取得/超高耐久/PD対応】Galaxy S10 / S10 / S9 / S9 、iPad Pro (2018, 11インチ) / MacBook/MacBook Air (2018)、MateBook対応 テレワーク リモート 在宅勤務

899円

購入

9位：Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)（PD対応 65W 4ポートUSB-C 急速充電器）【PowerIQ3.0搭載 / Power Delivery 対応/GaN(窒素ガリウム)採用】 （ブラック）

Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)（PD対応 65W 4ポートUSB-C 急速充電器）【PowerIQ3.0搭載 / Power Delivery 対応/GaN(窒素ガリウム)採用】 iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max/XS、 MacBook Air、その他USB-C機器対応 (ブラック)
Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)（PD対応 65W 4ポートUSB-C 急速充電器）【PowerIQ3.0搭載 / Power Delivery 対応/GaN(窒素ガリウム)採用】 iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max/XS、 MacBook Air、その他USB-C機器対応 (ブラック)

4299円

購入

8位：Anker PowerPort Atom III Slim (PD対応 30W USB-C 急速充電器)【世界最薄デザイン/PSE認証済/PowerIQ 3.0搭載 / Power Delivery 対応/折りたたみ式プラグ】 （ブラック）

Anker PowerPort Atom III Slim (PD対応 30W USB-C 急速充電器)【世界最薄デザイン/PSE認証済/PowerIQ 3.0搭載 / Power Delivery 対応/折りたたみ式プラグ】 iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max/XR、MacBook Air、その他USB-C機器対応 (ブラック)
Anker PowerPort Atom III Slim (PD対応 30W USB-C 急速充電器)【世界最薄デザイン/PSE認証済/PowerIQ 3.0搭載 / Power Delivery 対応/折りたたみ式プラグ】 iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max/XR、MacBook Air、その他USB-C機器対応 (ブラック)

2599円

購入

7位：Anker PowerLine Micro USB ケーブル 【急速充電・高速データ転送対応】 （0.9m×3本セット）

【3本セット】Anker PowerLine Micro USB ケーブル 【急速充電・高速データ転送対応】Galaxy Xperia Android各種 その他USB機器対応 (0.9m×3) テレワーク リモート 在宅勤務
【3本セット】Anker PowerLine Micro USB ケーブル 【急速充電・高速データ転送対応】Galaxy Xperia Android各種 その他USB機器対応 (0.9m×3) テレワーク リモート 在宅勤務

799円

購入

6位：WAVLINK 無線LAN 中継機 技適認定済みワイヤレス Wi-Fi AP/リピータ/Wi-Fi ルータ 11n/g/b 中継器 300Mbps

WAVLINK 無線LAN 中継機 技適認定済みワイヤレス Wi-Fi AP/リピータ/Wi-Fi ルータ 11n/g/b 中継器 300Mbps エアステーション 外部アンテナ付き コンセント直挿型 白
WAVLINK 無線LAN 中継機 技適認定済みワイヤレス Wi-Fi AP/リピータ/Wi-Fi ルータ 11n/g/b 中継器 300Mbps エアステーション 外部アンテナ付き コンセント直挿型 白

2199円

購入

5位：YATSUYA 4in1 SDメモリー カードリーダー

メモリカードリーダー 4in1 SDメモリー カードリーダー USBマルチカードリーダー Lightning/TYPE-C/USB/Micro-USB 超高速データ転送 OTG 多機能 SD/Micro SDカード両対応 SDカードリーダー iphoneデータ保存 カメラ用 外付メモリーカードリーダー メモリ解消 容量不足 ファイル管理 データ移行 音楽 写真 動画 パソコン/タブレット/Windows/iPhone/Android対応 (4 IN 1 メモリカードリーダー)
メモリカードリーダー 4in1 SDメモリー カードリーダー USBマルチカードリーダー Lightning/TYPE-C/USB/Micro-USB 超高速データ転送 OTG 多機能 SD/Micro SDカード両対応 SDカードリーダー iphoneデータ保存 カメラ用 外付メモリーカードリーダー メモリ解消 容量不足 ファイル管理 データ移行 音楽 写真 動画 パソコン/タブレット/Windows/iPhone/Android対応 (4 IN 1 メモリカードリーダー)

1799円

購入

4位：RAVPower USB 充電器 2ポート 24W アダプタ USB コンセント【PSE認証済み/急速/折畳式プラグ】RP-UC11 （ホワイト）

RAVPower USB 充電器 2ポート 24W アダプタ USB コンセント【PSE認証済み/急速/折畳式プラグ】 iPhone/iPad/Android 等のUSB機器対応 RP-UC11 (ホワイト)
RAVPower USB 充電器 2ポート 24W アダプタ USB コンセント【PSE認証済み/急速/折畳式プラグ】 iPhone/iPad/Android 等のUSB機器対応 RP-UC11 (ホワイト)

1299円

購入

3位：TP-Link WiFiスマートプラグ 2個セット 遠隔操作 Echo シリーズ / HS105P2

TP-Link WiFiスマートプラグ 2個セット 遠隔操作 Echo シリーズ / Googleホーム / LINE Clova 対応 音声コントロール ハブ不要 3年保証 HS105P2
TP-Link WiFiスマートプラグ 2個セット 遠隔操作 Echo シリーズ / Googleホーム / LINE Clova 対応 音声コントロール ハブ不要 3年保証 HS105P2

2800円

購入

2位：Tile Mate（電池交換版）探し物/スマホが見つかる 紛失防止 EC-13001-AP

Tile Mate(電池交換版) 探し物/スマホが見つかる 紛失防止 日米シェアNo.1 スマートスピーカー対応[Works with Alexa認定製品]【日本正規代理店品】 EC-13001-AP
Tile Mate(電池交換版) 探し物/スマホが見つかる 紛失防止 日米シェアNo.1 スマートスピーカー対応[Works with Alexa認定製品]【日本正規代理店品】 EC-13001-AP

1748円

購入

1位：Anker PowerPort 2 Elite （24W 2ポート USB急速充電器）

Anker PowerPort 2 Elite (24W 2ポート USB急速充電器)【PSE認証済/PowerIQ搭載/折りたたみ式プラグ搭載】 iPhone/iPad/Galaxy S9 / Xperia XZ1,その他Android各種対応 (ホワイト)
Anker PowerPort 2 Elite (24W 2ポート USB急速充電器)【PSE認証済/PowerIQ搭載/折りたたみ式プラグ搭載】 iPhone/iPad/Galaxy S9 / Xperia XZ1,その他Android各種対応 (ホワイト)

1399円

購入

＞＞｢Amazon パソコン・周辺機器｣のランキングページ

Image: GaudiLab/shutterstock.com

Source: Amazon.co.jp

今井麻裕美

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