2020年上半期＋7月、ライフハッカー読者が最も購入した｢PC・スマホの周辺機器＆電子機器｣ランキング
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ライフハッカー［日本版］の読者が、2020年1月から7月の間に最も購入した｢PC・スマホの周辺機器＆電子機器｣のトップ10をご紹介します。
毎日の生活に便利なガジェットや、スマホやPC、タブレットを使う際に必須のアイテムが満載なので、要チェックですよ。
なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
10位：Anker PowerLine II USB-C & USB-C 2.0 ケーブル （1.8m ブラック）【USB-IF認証取得/超高耐久/PD対応】
9位：Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)（PD対応 65W 4ポートUSB-C 急速充電器）【PowerIQ3.0搭載 / Power Delivery 対応/GaN(窒素ガリウム)採用】 （ブラック）
8位：Anker PowerPort Atom III Slim (PD対応 30W USB-C 急速充電器)【世界最薄デザイン/PSE認証済/PowerIQ 3.0搭載 / Power Delivery 対応/折りたたみ式プラグ】 （ブラック）
7位：Anker PowerLine Micro USB ケーブル 【急速充電・高速データ転送対応】 （0.9m×3本セット）
6位：WAVLINK 無線LAN 中継機 技適認定済みワイヤレス Wi-Fi AP/リピータ/Wi-Fi ルータ 11n/g/b 中継器 300Mbps
5位：YATSUYA 4in1 SDメモリー カードリーダー
4位：RAVPower USB 充電器 2ポート 24W アダプタ USB コンセント【PSE認証済み/急速/折畳式プラグ】RP-UC11 （ホワイト）
3位：TP-Link WiFiスマートプラグ 2個セット 遠隔操作 Echo シリーズ / HS105P2
2位：Tile Mate（電池交換版）探し物/スマホが見つかる 紛失防止 EC-13001-AP
1位：Anker PowerPort 2 Elite （24W 2ポート USB急速充電器）
Image: GaudiLab/shutterstock.com
Source: Amazon.co.jp
今井麻裕美
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