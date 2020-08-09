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2020年上半期＋7月、ライフハッカー読者が最も購入した｢スポーツ・フィットネス＆アウトドア｣ランキング

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2020年上半期＋7月、ライフハッカー読者が最も購入した｢スポーツ・フィットネス＆アウトドア｣ランキング
Image: CrispyPork/shutterstock.com

ライフハッカー［日本版］の読者が、2020年1月から7月の間に最も購入した｢スポーツ・フィットネス＆アウトドア｣のトップ10をご紹介します。

外出自粛により、外でなまった体を動かすのはもちろん、家の中で使えるアイテムもあるので、チェックしてはいかがでしょうか。

なお、以下の表示価格は執筆現在のもの。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

1位：L.S.C 衝撃吸収インソール

L.S.C インソール 靴 中敷き 足底筋膜炎 土踏まず 扁平足 かかとパッド 付き ジェルインソール (L(25cm~28.5cm))
L.S.C インソール 靴 中敷き 足底筋膜炎 土踏まず 扁平足 かかとパッド 付き ジェルインソール (L(25cm~28.5cm))

798円

購入

2位：THRLEGBIRD 自転車サドルバッグ

自転車 サドルバッグ 防水 ブラック ウェッジ パック サイクリング バッグ バイクサドルバッグ 大容量 THRLEGBIRD
自転車 サドルバッグ 防水 ブラック ウェッジ パック サイクリング バッグ バイクサドルバッグ 大容量 THRLEGBIRD

2000円

購入

3位： ALL OUT 姿勢矯正ベルト

整体師が考えた 猫背サポーター 猫背 姿勢矯正ベルト 背筋補正ベルト 男女兼用 L/XLサイズ (L/XLサイズ)
整体師が考えた 猫背サポーター 猫背 姿勢矯正ベルト 背筋補正ベルト 男女兼用 L/XLサイズ (L/XLサイズ)

2380円

購入

4位： IkucheL ランニング ポーチ

ランニング ポーチ 【駅伝優勝ランナーが認めた】 ウエスト バッグ 大容量 防水 軽量 スマホ ホルダー ボディバッグ フェス ユニセックス ジョギング ウォーキング 登山 釣り IkucheL (グレー 2つ口)
ランニング ポーチ 【駅伝優勝ランナーが認めた】 ウエスト バッグ 大容量 防水 軽量 スマホ ホルダー ボディバッグ フェス ユニセックス ジョギング ウォーキング 登山 釣り IkucheL (グレー 2つ口)

1980円

購入

5位：BUBOS 防水ケース

防水ケース iPAD BUBOS 防水ケース スマホカバー立体防水携帯ケース 透明カバー9.7インチ以下全機種対応 ネックストラップ付きお風呂/潜水/温泉/水泳など適用
防水ケース iPAD BUBOS 防水ケース スマホカバー立体防水携帯ケース 透明カバー9.7インチ以下全機種対応 ネックストラップ付きお風呂/潜水/温泉/水泳など適用

1380円

購入

6位：Roky 衝撃吸収インソール

インソール 中敷き アーチサポート 超軽量 衝撃吸収 足マッサージ 疲労軽減 抗菌・防臭・通気・滑り止め 扁平足 男女兼用 О脚・X脚矯正 3Dアーチ型 土踏まずサポーター (M（22.5-26.5）)
インソール 中敷き アーチサポート 超軽量 衝撃吸収 足マッサージ 疲労軽減 抗菌・防臭・通気・滑り止め 扁平足 男女兼用 О脚・X脚矯正 3Dアーチ型 土踏まずサポーター (M（22.5-26.5）)

640円

購入

7位：【Amazon限定ブランド】 ウルトラスポーツ バランスボード

【Amazon限定ブランド】ウルトラスポーツ バランスボード 台湾製 体幹トレーニング用 滑り止め 耐荷重は110キロ 直径37cm 専用マット付き 18x18cm
【Amazon限定ブランド】ウルトラスポーツ バランスボード 台湾製 体幹トレーニング用 滑り止め 耐荷重は110キロ 直径37cm 専用マット付き 18x18cm

2449円

購入

8位：itDEAL ランニング ポーチ

ランニング ポーチ【最新進化版 防水/防汗】 ランニング スマホ 軽量 大容量 スポーツウエストバッグ イヤホンホール付き 反射素材 夜間反射 スポーツ 旅行 遠足 サイクリング 登山用 iPhone Android 6.0インチまでスマホに対応
ランニング ポーチ【最新進化版 防水/防汗】 ランニング スマホ 軽量 大容量 スポーツウエストバッグ イヤホンホール付き 反射素材 夜間反射 スポーツ 旅行 遠足 サイクリング 登山用 iPhone Android 6.0インチまでスマホに対応

999円

購入

9位：Procener アウトドアチェア

Procener アウトドアチェア 折りたたみチェア キャンプ椅子 折り畳み式 一秒開閉でき 6.5cm-46cm高度自由調節可能 耐荷重 130kg 重量1.3kg 超軽量 持ち運び便利 小型 防水 頑丈 手提げ式 旅行 浜辺 お釣り キャンプ 登山 レジャー 運動会 バーベキュー 散歩 アウトドアスポーツ
Procener アウトドアチェア 折りたたみチェア キャンプ椅子 折り畳み式 一秒開閉でき 6.5cm-46cm高度自由調節可能 耐荷重 130kg 重量1.3kg 超軽量 持ち運び便利 小型 防水 頑丈 手提げ式 旅行 浜辺 お釣り キャンプ 登山 レジャー 運動会 バーベキュー 散歩 アウトドアスポーツ

1990円

購入

10位：キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) アウトドアチェア

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) アウトドアチェア パレットラウンジチェア type2 レッド M-3914 ドリンクホルダー付 折りたたみ椅子 キャンプ用品
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) アウトドアチェア パレットラウンジチェア type2 レッド M-3914 ドリンクホルダー付 折りたたみ椅子 キャンプ用品

1139円

購入

＞＞｢スポーツ＆アウトドア｣のランキングページ

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Image: CrispyPork/shutterstock.com

Source: Amazon.co.jp

今井麻裕美

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