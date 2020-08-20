Amazonタイムセールで、700円台の滑り止めのついたヘッドホンスタンドや1000円台の偏光サングラスがお買い得に
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こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2020年8月20日は、700円台の滑り止めのついたヘッドホンスタンドや1000円台の偏光サングラスなど、今すぐ欲しい人気のアイテムがお得に多数登場しています。
なお、以下の表示価格は2020年8月20日7時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。
ヘッドホンスタンド ヘッドセットスタンド Sony Audio-Technica BOSE AKG Beats Panasonic KingTopなど対応 (White-S)
722円（15%オフ：8月20日13時25分まで：個数限定）
スポーツサングラス 偏光レンズ 野球 自転車 登山 釣り ゴルフ ランニング ドライブ バイク テニス スキー 超軽量 紫外線防止 メンズ レディース 保護 安全 清晰 UV400 TAC TR90 (ホワイト＆ブルー)
1090円（52%オフ：8月20日10時50分まで：個数限定）
【 TV紹介！ NHKおはよう日本】 ＼車でも自宅でも使える／ 好きな形に曲げられる ネックピロー GUAPO ［日本メーカー］ 【雑誌掲載！ mina 01月号】 低反発 ［綿100%カバー採用］ トラベルピロー 携帯枕 首枕 旅行枕 昼寝枕
2533円（15%オフ：8月20日11時25分まで：個数限定）
Azue ゲルクッション 2020 チェアパッド 座面クッション 座布団 ハニカムクッション 無重力 車 腰痛 椅子 ブルー*二枚セット
2448円（15%オフ：8月20日13時20分まで：個数限定）
S.D.R 膝 ひざ サポーター 薄型 加圧 固定 日常生活 スポーツ用 左右兼用 男性用 女性用 BX-01 (L(35~40cm)-2枚)
1700円（15%オフ：8月20日10時25分まで：個数限定）
ROUNDS PCスタンド 日本人による企画・対応 11～17.3inch ノートパソコンスタンド パソコンスタンド ノートPCスタンド 高さ/角度調整可能 姿勢改善 腰痛/猫背解消 折りたたみ式 黒
2533円（36%オフ：8月20日13時20分まで：個数限定）
Rampow カーチャージャー PD 3.0とQC 3.0対応 急速充電【2ポートUSB-C&USB-A/37.5W/保証付き】車載充電器 シガーソケットiPhone/iPad/Galaxy/Xperia その他Android各種対応
1699円（15%オフ：8月20日09時35分まで：個数限定）
以下のリンクは、これからセール開催予定のアイテム一覧です。気になるアイテムは随時チェックしてみてください。
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Image: Amazon.co.jp
Source: Amazon タイムセール
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