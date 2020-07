今秋リリース！ iOS 14ベータ版を使ってわかった14のお宝機能｜iPhone

WWDC 2020は終わりました。

1週間に及ぶAppleのバーチャルなイベントは非常に楽しいものでしたが、iOS 14ベータ版を深堀りしてみると、WWDCでは語られなかったかなり興味深い新機能を発見し、それも楽しんでいます。

今回は、iOS 14の隠れたお宝機能を紹介しましょう。

まず肝に銘じておいて欲しいのは、この機能が使えるようになるのは、今秋iOS 14をインストールできるようになってからだということです。

もしくは、私のような新し物好きな人は、ベータ版をインストールすれば、今すぐ使うことができます。

やっと……本当にやっとです。大量にある絵文字が、Appleのキーボードのどこにあるかを覚えられなかったので、絵文字アイコンの海を延々とスワイプするのではなく、「ナス」とか「桃」と打つだけで検索してくれる機能を待ち望んでいました。ついにその日が来ました。

以前、iOS 14のアクセシビリティの新機能「Back Tap」を紹介したことがあります。iPhoneの背面を2回もしくは3回やさしくタップすると、あらゆるシステム機能が起動するという素晴らしく便利なものです。Googleアシスタントで起動するよりも、はるかに楽しいです。

自撮りをしたら、iPhoneの画面に表示されたものと、写真アプリに保存された画像を見比べてください。

デバイスが、自動的に画像を左右反転させていることに気づくと思います。例えば、書いてある文字がある場合、それは逆になりません。

便利な機能ではありますが、何らかの理由でやめたい場合、無効にすることができます。

「設定 > カメラ」で「フロントカメラのミラーリング」を有効にして、画像を再度反転します。こうすれば、写真を撮る時に画面に写ったものが、保存された画像と一致します。

これはシンプルながら大事な機能です。

「設定 > カメラ > ビデオ撮影/スローモーション撮影」で「ビデオフォーマットの管理」を有効にします。こうすると、カメラアプリで右上隅の解像度やフレームレート(分かれました!)をタップすると、すぐに調整できるようになります。

私の住んでいる地域にはスピード違反取締のカメラが無いので…というのは冗談で、新型コロナウイルスのためにほとんど運転していないので、この機能は私が実際に確かめたわけではありません。

しかし、Redditユーザーの_shoybotが、Appleのマップ上で、運転中の進行方向にスピード違反取締カメラが表示されているスクリーンショットを投稿していました。これを見ると“黄色のマークは赤信号”だと思った方がよさそうです。

iOS 14のアクセシビリティの設定(個人的には面白い機能満載の設定だと思います)に埋もれているのが、iPhoneが特定の音を認識した場合に通知をさせる、新しい「音声認識」オプションです。

かなり広範囲なリストで、火災報知器、サイレン、犬や猫の鳴き声、玄関のベル、赤ちゃんの泣き声などがあります。

これは、私のiPhone XのiOS 14では機能しませんでした。それでも、iOS 14のコントロールセンターを開くと、NFCタグをスキャンできるオプションが表示されます。

おそらく、XS、XS MAX、XR以降の新しいiPhoneでは、NFCタグのある場所に近づいたら自動的にスキャンできるはずです。

ですから、この機能は、それ以前の古いiPhoneにのみ適用されるのではないかと思います。

このツイートを貼り付けておきます。

Chromeも、Firefoxも、Safariも、AppleのレンダリングエンジンWebKitを使っているからです(例えば、BlinkやQuantumは使っていません)。

This. There is some slight hope too that maybe now that you can choose a default browser in iOS 14 they will let the XR bits in Chrome for iOS work.. but it really needs Safari supporting the XR standard.. or someone learning WebAssembly in Monterey CA looking at the issue… https://t.co/N7Azs67L5s