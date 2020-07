子どもは親の行動から多くを学ぶ。コロナ禍の今こそ模範を示すチャンスになる

米Lifehackerでは、子どもの成長の過程で話しておきたい話題を紹介する「Big Talks」というコーナーを設けています。

世界的な健康危機、根深い人種差別、LGBTQの権利、ヘイトスピーチ、白人至上主義、性的同意など、今の世の中には、つらくても親として子どもに話しておかねばならない話題があふれています。

子どもたちの世代には自分たちよりもうまくやってほしいと願うのは、親として当然のことでしょう。

そのような会話が重要なのはもちろんですが、我が子に大きな影響を与えるもう1つの要素が、声には出さない親自身の行動です。

共感ややさしさ、公平性について口で言うのは簡単ですが、私たち自身がこの世界でどうふるまうかが、それ自身大きなメッセージとなるのです。

そう、子どもたちは親の言葉だけでなく、行動から多くを学ぶのです。

手を添えずにバタンとドアを閉めるとき、レストランで店員にきつく当たるとき、買い物を終えてショッピングカートを元の位置に戻さないとき、子どもは敏感にメッセージを察知しています。

それは、「ほかの誰でもなく、自分の時間、自分の体験、自分の利便性が大事」というメッセージです。

先日、友人の友人が、SNSに自信の体験談を投稿していました。

アイスクリーム屋さんで並んでいたときのストーリーです。皆がマスクを着けて、ソーシャルディスタンスをとって並んでいる中、彼女のすぐ後ろに並んでいた2人組の女性だけは例外でした。

待ち時間は予想以上に長く、彼女は後ろの2人がマスクもせずに至近距離にいることが気になり始めました。そのとき、ようやく2人組の片方が、列には並んでいなかったある女性にこう叫びました。

「ママ、マスクある?」

すると、母親とおぼしきその女性がやってきて、こう言ったそうです。

「持ってるけど、マスクなんてする必要ないよ。だって、さっき前にいた人たちはマスクしてなかったから」

小さい子ども、大きい子ども、ティーンエイジャー、成人になった子ども。皆が私たちのことを見ています。このパンデミックのさなかで、どう生きればいいのか。

この分断された国において、生きるとは何なのか。彼らは私たちに指針を求めているのです。

それらの話題について話し合うのはもちろんのこと、彼らは周囲の誰よりも、親であるあなたの行為を見ています。

NO LOSSES NEW YORK. のプロデューサーycさんはTwitterでこう、つぶやいています。

It’s really hitting right now me how many people have fucking died of COVID, of lack of healthcare, of violence, of racism, and on and on because we’ve managed to make “giving a shit about other people” a political question