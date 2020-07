Googleでの検索履歴や位置情報は｢自動削除｣に設定しよう

Googleの履歴データを一定期間経過後に自動削除できることをご存知でしょうか?

いちいち手動で削除する必要はないということです。そしてこれから、新規ユーザーはこの自動削除設定がデフォルトで有効となります。

執筆時点で自動削除設定が使えるのは、ウェブとアプリのアクティビティ、ロケーション履歴、YouTube履歴です。

Googleアカウントの[アクティビティ管理]ページのこの3つの項目に、自動削除設定をオンにするオプションが追加されています。

データの自動削除設定は2019年5月に初めて導入されました。GoogleはThe Keywordへの投稿で、ユーザーデータは「Googleプロダクトをさらに便利にする」ために使われると説明しています。

今回の自動削除設定の追加も、ユーザーにデータの提供を奨励するためのもの。

ここで注意が必要なのは、そもそもGoogleにデータを渡す必要などないということです。

アクティビティ管理ページのスライダーを左に動かすだけで、Googleによるアクティビティの保存を停止することができます。

ただし、この設定にすると、Googleがユーザーエクスペリエンスをパーソナライズできなくなるというデメリットがあります。

Set it and forget it: Rolling out soon to your Google Account, new auto-delete controls will make it even easier to manage your Location History and activity data → https://t.co/IkOP6srCjApic.twitter.com/DIzQ4yJZrA