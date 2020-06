Cookieって何？ 仕組みや悪用されたときの危険性

Googleで検索結果を閲覧しているときも、Facebookにログインしているときも、オンラインフォーラムで無邪気におしゃべりしているときも、誰もが知らずしらずCookie(クッキー)のお世話になっています。

Cookieは有害なものではありませんが、パスワードやメールアドレスと同じく、悪意ある者に利用されるリスクはあります。

今回は、Cookieとは何か、悪用されるとどのような危険があるのかを解説します。

Cookieは、みなさんのPCやスマホに保存されているファイルで、みなさんがウェブサイトにアクセスしたときに発生します。

Cookieには、ユーザーとウェブサイトの間のやりとりに関する小さなデータが格納されています。

Cookieは、ユーザーがそのウェブサイトに初めてアクセスした時に生成され、以降、同じウェブサイトにアクセスするたびに、ウェブサイトによって利用されます。

変わった名前ですが、その由来について確かな説はありません。一つの説は、1979年頃に、データパケットのことを「magic cookie」と呼んでいたことから来ているというもの。

もう1つの説は、かつて、アンディ・ウィリアムス・ショーという番組が放送されていて、そこで登場する、クッキーをいつも欲しがっている「Cookie Bear」と呼ばれるキャラクターが由来だとするものです。

最近、ウェブサイトにアクセスした際に、Cookieの利用についてポップアップで警告されるケースが増えたと感じませんか? Cookieに保存する情報の種類を、選ぶように求められるケースもあります。

ウェブサイトがこうしたポップアップを表示するのは、EUの一般データ保護規則(個人データを保存するCookieに対してユーザーから同意をとる必要があると定めたもの)に準拠するため。

最近、ウェブサイトがCookieの利用について熱心に説明し始めたのは、この規則のおかげなのです。

Cookieはユーザー固有のもので、ユーザーがウェブサーバーとやりとりをしたときに、ウェブサーバーによって利用されます。ユーザー側のPCやスマホのプログラムもCookieを読むことができます。

ブラウザが、PCやスマホとウェブサイトとの間で、Cookieのやりとりを仲介。ウェブサイトは、Cookieに保存されている情報をもとに、ユーザーに見せるコンテンツを調整することができます。

Cookieは一定期間(通常はCookieを発行すウェブサイトが決める)が過ぎると失効しますが、ユーザーが自分で削除することもできます。

インターネットでCookieが利用されているのはなぜでしょうか?

便利で効率的だからです。ウェブサイトがCookieを使わずに何千人ものユーザーにサービスを提供するとしたら、ユーザーとのやりとりに関するデータすべてをウェブサイト側で保存し、処理しなければならなくなります。

その作業をユーザー側のブラウザに肩代わりさせることにより、より迅速な処理が可能となり、手続きも簡素化されます。

Cookieはウェブサイトにおけるユーザーの識別子。Cookieには、設定、ブラウザの種類、ロケーションなど、あらゆる種類の情報を保存できます。

ウェブサイトは、これらの情報をユーザーエクスペリエンスの向上に活かせます。

たとえば、ブラウザを閉じて再度開いたときに、ウェブサイトのログイン状態が維持されたままであったことはありませんか? これを可能にするのがCookieです。

そのウェブサイトが生成したCookieが、あなたのログイン情報を記憶しており、それを使ってすばやく再ログインさせているのです。

ほとんどの場合、Cookieは無害。Cookieは、ユーザーとサーバーと間の通信を容易にするためにインターネットで使用される1つのプロトコルに過ぎません。

Cookie自体は、ウイルスやマルウェアを運ぶことができませんし、悪意のあるプログラムをほかのユーザーに転送することも不可能。

ですので、基本的にCookieを目の敵にする必要はありません。そんなことをすれば、よく使うウェブサイトのログイン状態を維持する、という利便性が失われてしまいます。その見返りはほとんどありません。

では、どんなリスクがあるのでしょう? 考えられる最悪のシナリオは、Cookieが傍受または偽造され、別のユーザーがあなたになりすましてウェブサイトを利用することです。

そうなると、個人データが盗まれたり、アカウントがハイジャックされる恐れが生じます。

とはいえ、心配する必要はありません。Cookieのセキュリティは、基本的に、ウェブサイトとブラウザに任せておけばOKです。たとえば、Cookieの暗号化機能がハッカーからあなたを守ってくれます。

一般的に問題になりえるのは、「トラッキングCookie」と呼ばれる特定の種類のCookieです。こうしたCookieは、ユーザーのウェルビーイングに配慮しません。

トラッキングCookieは、ウェブサイトにおけるユーザーの行動を追跡し続けます。

集めたデータを使って閲覧履歴プロファイルを作成し、ユーザーにターゲティング広告を仕掛けるのが狙いです。

つまり、Cookieがユーザーの行動を監視することで、プライバシーの問題が生じるわけです。

Cookieのプライバシーについて知っておくべきこととは何でしょうか?

まず、Cookieのせいで、あなたが意図的に提供していない情報が勝手に覗き見されるという心配はありません。

つまり、ウェブサイトがCookieを利用していても、あなたが自らウェブサイトで情報を入力したのでないかぎり、家族や学歴に関する情報をサイトに知られてしまうなんてことは起きません。

トラッキングCookieの最大の問題は、広告会社がユーザーの閲覧履歴を見る可能性があることです。広告会社は閲覧履歴を利用してターゲッティング広告を行うわけです。もっとも、それを防ぐ方法は存在します。ブラウザの設定でCookieを無効にすればいいのです。

