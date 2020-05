在宅勤務でダラダラしないための必須ルーティン

在宅勤務・リモートワークの利点は、同時に欠点にもなりえます。

たとえば通勤に時間をかけずに済むとはいえ、仕事に向かいながら考えごとをする時間がなければ、同僚とランチをすることもありません。

在宅勤務の体制をそれなりに整えるには、自分でルーティンを作りそれを実践する努力が必要なのです。

朝のルーティンには2つの意味があります。ダラダラする時間ではなく働く時間であると脳に教えることと、その日のタスクに取り掛かる前に思考を整理する時間を持つことです。

これらのどちらか、または両方を達成する方法をいくつか紹介しましょう。

フリーランスのサイエンスライター、Leah Shafferさんはこう言います。

I walk my kid to school every morning and it does wonders for clearing cobwebs, getting ideas organized in my head. I also put off breakfast till 10, it oddly makes me more energetic. Of course, I drink coffee starting at 7 a.m.

1日中家の中にいると、だんだんダラけてきます。集中力が続かないのは、あなたが怠け者だから(だけ)ではありません! オフィスでは、ある程度集中しているときでも同僚から話しかけられたりなど、さまざまな中断で邪魔をされ、それがある意味では休憩になったりします。

ところが自宅では、もっと純粋なダラダラモードに陥りがち。たとえばSlackで同僚とチャットをしても、仕事をしている感覚は抜けません。

パソコンに向かって入力をしているという意味では、エクセルに数値を入力するのと何ら変わらないからです。ですから、ちゃんとした休憩を取るために景色を変える努力をしましょう。

I work in an office now, but in my ~1.5 years working remotely I got into the habit of taking a "shower break" after my first article of the day. I was terrible at motivating myself to get dressed first thing, but building it in as a ~break~ meant I always got out of my bathrobe