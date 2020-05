メール届いた？ Netflixがアカウントの自動解約をスタート

Netflixの月額料金を払っているのに実際には動画のストリーミングサービスを利用していないなら、サブスクを解約したほうがいいかもしれません。

だって、毎月銀行口座から無駄なお金が出ていくのですから。これは、ジムの会員なのに全くジムに行っていない場合と同じです。

ただし、そうした人は自分で解約しなくても、自動的に解約されてしまうかもしれません。

その理由は、最近Netflixが、アクティブでないアカウントが自動的に解約されるシステムを導入すると発表したからです。

一定期間使用されていないアカウントは自動的に解約される

Netflix Media Centerの記事で、Netflixはアカウントを使用していない会員を自動的に解約すると発表しました。

使用されていないアカウントは、「数十万個」あり、これは全会員の「0.5%未満」に当たります。

Netflixは、2年以上使用されていないアカウントとNetflix入会から1年間利用されていないアカウントはアクティブでないと見なして、そうしたアカウントの持ち主にメンバーシップを継続する意思があるか確認します。

何かに登録したのに、それを何年も使っていなかったことに気付いたときのあの落ち込む気分は、誰でも覚えがありますよね。 Netflixが最も望んでいないことは、お客様に使っていないものに対してお金を払って頂くことなのです。 — Eddy Wu(Netflix製品イノベーション担当者)

メールやアプリで行われるこの確認通知は、今週から発信されます。通知があったら、Netflixの使用を継続したいと表明しない限り、アカウントが自動的に解約されます。その結果、月額料金を支払わなくてもよくなります。

ただし、Netflixとしては再入会は大歓迎なので、退会した会員も簡単に再入会できるようになっています。

退会してから10カ月以内に再入会すると、会員のプロフィールとウォッチリストは以前のまま保管されているので、スムーズに利用を再開できます。

我々もNetflixの大ファンなので、Netflixで視聴したいものが何も見つからないなんて信じられません。とはいえ、エンドレスにテレビを見続けるよりもしたいことがある人もいるのかもしれません。そんな人には、今回のNetflixの取った措置はとても好意的です。

一方で、Netflixからアカウントを解約されたらどうしようと心配になって、ストリーミングサービスをあらためて利用してみようと思う人は、こちらの「Netflix徹底ガイド(英文)」をチェックしてみてください。

Netflixを使いこなすコツ、チュートリアル、トラブルシューティング、おすすめの番組を紹介しています。

