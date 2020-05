直接｢会いたい｣という誘いをうまく断る4つの方法

専門家たちがまだ安全ではないと口をそろえて警告する中、米国は日常生活に戻ろうとしています(日本もそうですね)。

この外出期間のあいだに、私たちはみな、キャビン・フィーバー(他人との接触のない生活から生じる不安定な精神状態)がどういうものであるかを身をもって経験しました。

つまり、今後数週間、あるいは数カ月間は、あなたや家族と会いたがる人たちから、いかに身を守り安全を確保するかを考えなければならないということです。

友人から、レストランでの食事に誘われるかもしれません。家族の誰かが自宅でパーティーを開きたがるかもしれません。おじいちゃん、おばあちゃんが孫の顔をどうしても見たいと懇願してくるかもしれません。

誰かからこうした誘いがあった場合は、リスクをしっかりと見極める必要があります。たとえば、地域のガイドラインや症例数をチェックすることもその1つです。そして何より重要なのは、自分の感覚を信頼し、安全でないと感じるならきっぱり「NO」と言うことです。

Many are going to be put in uncomfortable situations soon. Invite to dinner, group outing, etc.



I encourage you to follow your local guidelines & your gut.



These times are hard. We miss family & friends. But if you feel it's not right, it's ok to say 'Thanks but not today' 👍