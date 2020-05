シェイクシャック｢あの味｣を自宅で再現！ 絶品チーズソースの作り方

私は、チーズフライ(フライドポテトにチーズソースをかけたもの)が大好きです。さらに好みを言えば、チーズが糸を引くようなタイプよりも、なめらかでクリーミーなソースが一推しです。

ハンバーガーチェーン「シェイクシャック」のチーズソースは絶品なのですが、めったに食べる機会がありません。というのも、私はいまオレゴン州に住んでいて、近所にシェイクシャックの店舗が(いまのところ)ないからです。

それに残念ながら、いまは家から出られる状況にない、という事情もあります。

ほかにも、シェイクシャックに怒りを覚え、もう店には行かないと決めている人たちもいます。

つまり同社が、大企業でありながら、中小企業の給与支払い支援を目的に作られた米連邦政府の「給与保証プログラム(PPP)」から1000万ドル(約10億7710万円)の融資を受け、問題になったあとも迅速に返還しなかったことに怒っているから。

とにかく、各人がそれぞれの理由で、いまはシェイクシャックの店舗に行くことを控えています。

とはいえ、家でシェイクシャック名物のチーズソースを楽しむ方法はあります。シェイクシャック公式のツイッターアカウントが、特製チーズソースの作り方を動画で紹介してくれているからです。

Our new cooking-along series, Shake Shack at Your Shack, is here! In our first episode, our Culinary Director is teaching you how to make our classic cheese sauce at home. Trust us... you’ll want to drizzle this fan favorite on everything! #ShakeShack#AtYourShackpic.twitter.com/yNqmRdXMOI