GoogleがAndroid向け点字キーボードを発表！入力はスマホ1台で完結する

Googleが、Android向けの新しい点字キーボードを発表しました。Androidに統合される仮想点字キーボードで、視覚障害者の人たちが、ほかのハードウェアに頼ることなく、スマートフォンだけで点字を入力できるようになります。

GoogleはThe Keywordで、この新しい点字キーボードについて詳しく解説しています。同社は「点字開発者やユーザーと共同で開発したものです。既存の点字ユーザーにとっても使いやすいものになっているはず」だと自負しています。

GoogleのTalkBack点字キーボードを有効にするには、

機能の動作をテストするには、タイプ入力ができるアプリを開き、カーソルを編集フィールドに移動して、入力方法を切り替え、TalkBack点字キーボードを選択します。

設定手順の詳細については、Googleサポートページをご覧ください。

Whether you're tweeting or responding to a text, the TalkBack braille keyboard will allow you to type on your @Android phone without any additional hardware. We hope this will broadly expand braille literacy among blind and low vision people → https://t.co/LBykyo0eGlpic.twitter.com/YeHL0VGJPK