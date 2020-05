ポッドキャストとオーディオブックの違いは？ 価格と使いやすさで比較

オーディオ・エンターテインメントの中で最も人気なのが、ポッドキャストとオーディオブックです。どちらもスマホやPCですぐに利用できますが、この2つの違いが良く分からない人もいるかもしれません。

そこで、ポッドキャストとオーディオブックの違いについてご説明したいと思います。フォーマット、価格、使いやすさの観点から比較して、どのような場合にどちらを選択すべきかも見ていきましょう。

ポッドキャストとオーディオブックの一般的な定義

ポッドキャストとオーディオブックを詳しく比較する前に、両者の定義から始めます。本質的に、ポッドキャストとオーディオブックはどちらも耳で聴くデジタル・オーディオ・ファイルですが、この説明では簡略し過ぎですよね。

ポッドキャストとは?

ポッドキャストは、1人あるいは複数のホストがエピソードを紹介するオーディオ・コンテンツで、ニュースの要約や討論会など、さまざまな形式があります。通常、ポッドキャストは定期的にリリースされ、登録すると新しいエピソードをすぐに聴くことができます。

オーディオブックとは?

オーディオブックは、既存のテキスト(通常は書籍)をプロが朗読して録音したものです。

オーディオブックのコンテンツは、ほとんどの場合、非オーディオ形式でも存在しており、同じコンテンツを目で読む代わりに耳で聴く方法を提供するのがオーディオブックです。

ポッドキャストと違って、オーディオブックはエピソードになっておらず、単発製品としてリリースされます。

ポッドキャストのホストが1つのストーリーをいくつかに分割して語ったり、1回のエピソードで複数のショートストーリーを読んだりする場合、オーディオブックと多少重なるところがあるかもしれません。

ポッドキャストとオーディオブックの違いを明確にする他の違いについても見ていきしょう。

コストが安いのはどっち?

オーディオ・エンターテイメントにお金をかけたくない人には、ポッドキャストが向いています。ほとんどのポッドキャストは無料で聴けて、しかも数がとても多いので、無料で楽しめるコンテンツに事欠きません。

もちろん、ポッドキャストのクリエイターも何らかの形でお金を稼ぐ必要があるので、多くのポッドキャストにはスポンサーの広告があちこちに入っています。無料でないコンテンツを聴くときも支払いは少額で済みますし、聴きたくないものは簡単にスキップできます。

ポッドキャストによっては、追加のコンテンツやボーナス・エピソードごとに単発で課金したり、サブスク制にして月会費を請求するものもあります。Patreonはその一例です。

オーディオブックは、コストの点では全く話が違います。本1冊分の内容を録音するとそれなりにコストがかかるので、普通はKindle版や紙の本より値段が高くなります。

世界的に人気を博した『ハリー・ポッターと賢者の石』という書籍を例として見ると、初版本が出た時点でAmazonでは以下のような金額で販売されました。

Kindle版:$8.99(1064円)

ハードカバー(単行本):$11.99(1980円)

ペーパーバック(文庫本):$6.89(748円)※1-Ⅰ、1-Ⅱに分冊

オーディオブック:$29.99(5100円)

これを見ると金額にかなりの差がありますね。オーディオブックをたくさん聴くと、相当お金がかかることになります。

オーディオブックの料金を倹約するコツ

オーディオブックに興味があるなら、まずAmazonのAudibleサービス(詳しくは後述します)をチェックしてみましょう。

ゴールド会員は月会費$ 14.95(1500円)で、毎月「コイン」が1ポイント付与されるので、このポイントをオーディオブックに利用できます。

もっとたくさん聴きたい人は、プラチナプランをチェックしてください。このプランは、月額$22.95で、毎月「コイン」が2ポイント付与されます。

Audibleの会員は、特典として毎月無料のAudible Originalsとオーディオブックのポイントを使っての割引があります。他にもオーディオブックを安く利用するコツがあり、過去記事(英語)でご紹介しているので参考にしてください。

地元の図書館やSpotifyでも無料で聴けるものが見つかるかもしれません。

無料のオーディオブックは有料のものほど洗練されていないかもしれませんが、次のコインをゲットするまでのつなぎになります。

使いやすいのはどっち?

ポッドキャストとオーディオブックは、どちらが使いやすくて実用的なのでしょうか。

一般的に、ポッドキャストは比較的短い時間で1つのエピソードを聴き終えることができます。ものによって長さは違いますが、多くは30〜60分で1つのエピソードを初めから最後まで聴けるので、通勤や運動をしながら聴くのに便利です。

一方、オーディオブックは最後まで聴くには時間がかかります。前述したハリー・ポッターの本をオーディオブックで聴くと約8時間かかりますし、もっと長い作品だと、20時間以上かかることもあります。

どちらを選ぶかは、オーディオ・コンテンツの利用習慣によります。

最後まで聴くには20時間もかかるオーディオブックを15分単位で分けて聴くとかなり長い時間がかかってしまい、ストーリーを追っていくのも大変になるので、多分満足できないでしょう。

本の「章」は普通、話の流れの自然なくぎりで終わるのですが、オーディオブックを聴いていると章の途中でストップしなければならないこともあります。

しかし、まとまった時間をたっぷり取れるときは、たくさんのポッドキャストを連続して聴くよりも、1つのオーディオブックをじっくり聴く方が魅力的かもしれません。

オーディオブックがあると、オーディオブックが無ければ多分読まなかった書籍の朗読を、料理や運転などさまざまな作業をしながら聴くことができます。一方、ポッドキャストは1冊の本にコミットせず、隙間時間に聴くのに適しています。

アクセスしやすいのはどっち?

いくつかの理由で、ポッドキャストのほうがオーディオブックより一般的にアクセスしやすいのは事実です。

まず、多くのオーディオブックはDRMかデジタル著作権管理によって保護されています。つまり、Audibleで本を購入すると、Audibleのアプリを使って聴く必要があり、オーディオ・ファイルをエクスポートして、自分で選んだ別のアプリで再生することはできません。

DRMで保護されていないオーディオブックもありますが、人気があるオーディオブック販売店は(聴きたいオーディオブックを売っていそうです)、ある程度DRMを適用しています。

購入先を1か所に決めてそこからだけ購入するなら、これはそれほど大した問題ではありませんが、DRMで保護されたオーディオブックをさまざまなところから入手して管理するとなると面倒なことになります。

オーディオブックには地域的な制限があることもあります。アメリカ以外の国に住んでいる人にはお馴染みのことですが、アメリカ向けのオンラインメディアの多くが別の国では利用できません。ですから、お住いの地域で利用できないように版元が設定しているオーディオブックにはアクセスできません。

一方、ポッドキャストは、そのような障壁はほとんどありません。スマホやPCにダウンロードしたポッドキャストのアプリやウエブアプリで、複数のソースから提供されるポッドキャストに登録して管理できます。

ほとんどのポッドキャストは、地域的な制限も受けません。

多くの番組が独立して制作されているので、できるだけ幅広い視聴者に提供することを目指しています。ですから、興味のあるポッドキャストには簡単にアクセスできるはずです。

簡単に使い始められるのはどっち?

ポッドキャストとオーディオブックのどちらを選ぶか決めるのは、両方試してみてからでも遅くありません。

オーディオブックは、Audiibleの無料トライアルにサインアップすると、好みのオーディオブックを1つ選んで30日間無料で試聴できます。

Audibleの無料トライアル期間中に試聴をお勧めしたいオーディオブックをこちらの過去記事(英語)で紹介しているので、参考にしてください。

Audibleを試してみて気に入らなかったり、値段が高すぎると思ったら、支払いが発生する前に簡単にキャンセルできます。

ポッドキャストを使い始めるときは、ポッドキャストマネージャーと試聴する番組が必要です。Spotifyでは音楽だけでなく嬉しいことに膨大なポッドキャストが配信されていますよ。

ポッドキャストとオーディオブックにはそれぞれの良さがある

ここまでポッドキャストとオーディオブックの違いを詳しく見てきました。どちらに心を惹かれるにしても、両者は相反しないことがわかったと思います。

隙間時間に気軽に聞けるポッドキャストが好みか、耳で長文を「読む」オーディオブックが好みかは人それぞれですが、いずれにしろ、どこででも優れたオーディオ・コンテンツを山ほど楽しめる点は共通です。

そうそう、高品質の無料オーディオブックをまとめた過去記事があるので、是非試聴してみてください。

