Firefoxがアドレスバーを改良！ より速く簡単に検索できるように

MozillaがFirefoxをアップデートしました。

通常のセキュリティの修正に加え、アドレスバーを改良したのが今回の目玉です。一言で言えば、新しいFirefoxのアドレスバーは、Web検索がしたい時に、探したいものがより速く、簡単に見つかるようになったのです。

「The Mozilla Blog」の記事の詳細によると、Firefox 75ではアドレスバーに大きく3つの変更点があります。新しいFirefoxのアドレスバーは、見た目や操作性が新しく、検索機能がより賢くなり、お気に入りのWebサイトがすぐに使えます。

まず、MozillaはFirefoxのアドレスバーの見た目と操作性を新しくしました。

何かを検索しようとすると、アドレスバーが大きくなります。また、フォントも大きくなり、URLは短くなり、ショートカットキーを使って人気のサイトで検索できます。

