1を100に。ビジネスアイデアや戦略を実行に移す｢畳み人｣というスキル

『「畳み人」という選択 「本当にやりたいこと」ができるようになる働き方の教科書』(設楽悠介 著、プレジデント社)の著者は、出版社の幻冬舎でブロックチェーン専門メディア「あたらしい経済」の編集長を務めている人物。

また、漫画出版社の幻冬舎コミックスやクラウドファンディング出版のエクソダスなど、関連会社の取締役も兼務しているそうです。

さらには個人活動として、ボイスメディア“Voicy”でビジネスパーソン向けの「風呂敷畳み人ラジオ」を配信し、他にもイベント登壇、メディア出演などもしているといいます。

いかにも活躍している印象がありますが、かつてはやりたい仕事ができなかったのだと過去を振り返っています。

なのにいま、やりたい仕事ができるようになったのは、「畳み人」という働き方を選択してきたから。

そう語る著者が確信しているのは、やりたい仕事ができるようになるための最良のルートは、この畳み人のスキル(=畳む技術)を身につけることだということ。

そこで本書に、著者自身が仕事を始めてから約20年の間に学んできたノウハウを詰め込んでいるわけです。

きょうは第1章「畳み人が求められている理由」に注目し、「畳み人」についての基本的な考え方を確認してみたいと思います。

仮に「突飛なアイデア」という大風呂敷を広げる経営者やリーダーを「広げ人」とするなら、著者が定義したい「畳み人」は仕事のアイデアを形にし、着実に実行に移す仕事人のこと。

リーダーに対する「名参謀」や「右腕」のような存在だといいます。

広げ人が仕事のアイデアをゼロから生み出す「0→1」の人なら、畳み人の仕事はその1を10や100にすること。

会社のポジションで言えば、CEOが広げ人でCOO(Chief Operating Officer)が畳み人。

あるいは会社内の新規事業であれば、プロジェクトリーダーが広げ人で、それをサポートして現場メンバーとリーダーをつなぐNo.2のポジションが「畳み人」というイメージだそうです。

社長やプロジェクトリーダーである広げ人のいちばん近くで一緒にアイデアを組み立て、実行するための戦略を練り、チームを組成して育て、社内外の根回しもし、その事業全体を牽引して成功に導く役割。

世間的には「アイデアを出した人がすばらしい」と、広げ人ばかりが評価されがち。

しかし著者は、広げ人以上に、アイデアをきちんと実行させられる畳み人を評価しているのだといいます。

有名なアメリカの経営学者であるピーター・ドラッカーもこう言っています。 “Strategy is a commodity, execution in an art.” (戦略はコモディティであり、実行こそアートである)

仕事においてアイデアや戦略は消費されるコモディティ(日用品)のようなものですが、それを実行することはアートのように価値があるとドラッカーは言っているのです。

この言葉を借りると、本来の意味で仕事の進化が問われるのは、「アイデアや戦略をいかに実現するか」ということ。アイデアは実行されてこそ意味を持ち、ビジネスでの大きなポイントになるのです。(19~20ページより)