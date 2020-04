ストッキングで布マスクの捕集（ろ過）効果をアップする方法

店頭にマスクがないため、オンラインで布マスクの作り方がたくさんシェアされています。

サージカルマスクより捕集(ろ過)力が劣ると言われている布マスクですが、その効果を上げる、しかも手軽で安い方法があるそうです。

4月22日、ノースウェスタン大学のロレッタ・フェルナンデス助教授のチームが行なった実験結果が、プレプリントの段階ですが「medRxiv」に発表されました。

布マスクの上にナイロンストッキングを輪切りに切ったものを1層加えて、マスクの捕集力を実験しました。

N95のような医療用マスクのフィット性能を調べるのに使われるPortaCount(ポータカウント)という機械を使い、直径が20〜1000nm(ナノメートル)の粒子をブロックできるかが調べられました。<新型コロナウイルスの大きさは、直径60〜140nm>

