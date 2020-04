相手を不快にさせず、自然にビデオ通話を切り上げる方法

在宅勤務を余儀なくされていると、ZoomやGoogle ハングアウト、FaceTimeなどを使ってビデオ通話をすることが普段より多くなります。

そうなると、こちらはそろそろ会話を終わらせたいのに、相手がそれを察してくれなくて困ることがあります。

今は誰もが外出を自粛しているので、「こうしてお話するのは楽しいけど、そろそろ出かける時間だから」とは言えません。

今週Twitterでナショナル・パブリック・ラジオのJeremy Hobsonさんが次のような質問を投げかけました。

How do you end a zoom, politely? You can't say "I have to run" or "I have plans" because they'll know it's a lie!