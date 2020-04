Netflixの新機能：共有アカウントの各プロフィールに暗証番号を設定する方法

Netflixは、ペアレンタルコントロールに新たな機能を追加しました。これで、家族の無用ないさかいも減るかもしれません。

今回の変更で、Netflixの各プロフィールを暗証番号で保護できるようになったのです。

この機能を使えば、子ども(やパートナー)があなたのプロフィールに勝手にアクセスし、視聴リストを荒らしてしまうのを防げるはずです。

Netflixアカウントを共有した時の困った問題

多くのストリーミング配信サービスと同様に、Netflixも家族向けのすばらしいサービスです。

しかし、家族がそれぞれに楽しむためには、1人ひとりのプロフィール設定が不可欠です。

この設定を済ませておけば、子どもたちが延々とリピート再生するテレビアニメと、大人が見る映画や番組を分けておくことができます。

とはいえ、Netflixには「子どもたちが親のプロフィールでログインし、自分たちが観たい作品を何でも観ることができる」という問題がありました。

でも、それも過去の話です。新機能により、今後はNetflixプロフィールを暗証番号で保護できるようになりました。

これでもう、好奇心旺盛な子どもたちやアカウントを共有している人に、自分のプロフィールをのぞかれる心配はありません。

プロフィールに暗証番号を設定するには

Netflixのプロフィールを暗証番号で保護するには、まずはスマホかパソコンからNetflixにログインします。

次に、右上にある[プロフィール]アイコンを選択し、[アカウント情報]をクリックします。

スクロールダウンして[プロフィールとペアレンタルコントロール]設定を開き、下向きの矢印をクリックしてオプションを表示します。

さらにスクロールダウンして[プロフィールロック]設定に入り、[変更]をクリックします。

アカウントのパスワード入力を求められるので、これを入力し、[次へ]をクリックします。

さらに、[暗証番号を要求する(Require a PIN)]ボックスをチェックし、4ケタの数字を入力したうえで、[送信]を選択します。

暗証番号の要求を解除する時は、同じステップを踏んで、[暗証番号を要求する]ボックスをオフにします。

This is how I occupy my time...pranking my family and changing all of our Netflix profiles. 😂 pic.twitter.com/mwo9HaT0vd — Kaylah Zepeda (@misskzepeda) March 31, 2020

追加されたほかの新機能

Netflixは今回、ほかにもさまざまな機能をペアレンタルコントロールに導入しました。

Netflixメディアセンターの記事に詳しい説明がありますが、住んでいる国のレーティングに基づいて、年齢に適さない作品を子どものプロフィールで非表示にする機能や、特定の作品を表示させない機能などがあります。

また、一気見を防ぐために、自動再生をオフにすることも可能です。

ペアレンタルコントロールに追加されたすべての新機能には、[アカウント情報]ページ内の[プロフィールとペアレンタル]設定からアクセスできます。

さらに、この設定ページから、子ども(あるいは親)のプロフィールでの子どもの視聴履歴も確認できますので、問題がないことを親が見て確認できます。

「プロのNetflixユーザー」になるためのヒント

本記事でご紹介したペアレンタルコントロールの新機能は、どれもごく基本的なものですが、1つのNetflixアカウントを共有している家族にとっては、とても役立つものになるでしょう。

特に今のような、多くの家族が1日中ずっと一緒に家にいなければならず、しかもそんな日が毎日続くという特殊な(楽しいとも言えますが)状況においては、役に立つはずです。

われわれは、Netflixの大ファンです。好きが昂じて、「プロのNetflixユーザー」になるためのヒント集(英文)をまとめたほどです。

加入したばかりの人向けのヒントから、ぜひ見るべきオススメ作品まで、さまざまな情報を集めまたので、興味のある方はご覧ください。

