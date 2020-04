1日30秒！ 引き締まったお腹をつくる簡単筋トレ｢Vシット｣

自宅で腹筋、始めてみませんか?

安全で効果的な腹筋エクササイズはいろいろ。組み合わせて行えば、体が引き締まるのはもちろん、お尻と骨盤を支えるコアのさまざまな筋肉群を鍛えて強くすることができます。

強いコアが手に入れば、姿勢の改善、バランスの向上、関節痛の軽減などにもつながります。

必要なものはヨガマットだけ。今回はVシットを紹介します。

Vシット

あなたのブラウザーは HTML5 の video に対応していません。こちらが代わりの映像へのリンクです。

(1)仰向けになり、脚をまっすぐ伸ばします。

(2)シットアップ(腹筋)をしながら、ひざを胸に引き寄せ、両手でかかとをタッチします。

(3)体を床に下ろし、脚も伸ばします。続けてシットアップを行い、次のレップに移ります。ゆっくりとコントロールしながら、10~20回ずつ繰り返してみましょう。

難易度を上げるには、脚と上体をできるだけ低い位置まで下げ、床につけずにシットアップを繰り返します。逆に難易度を下げたい場合は、ひざを常に曲げたまま行いましょう。





