布マスクで外出する時に注意すべきこと、マスクの最適な取り扱い方法

アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は現在、新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるために「布マスク」の着用をすすめています(英文)。

これまでお伝えしてきたように、布マスクには賛否両論あり(英文)、着用の必要性を啓発すべきかどうか、いまだに態度を決めかねている組織もあります。

例えば世界保健機関(WHO)の場合、布マスクに関する公式見解はまだ示していませんが、考え方を変える可能性があると2020年4月1日にほのめかしています。

"That’s why we are continuing to work with governments and manufacturers to step up the production and distribution of personal protective equipment"-@DrTedros#COVID19#coronavirus