なぜ、石鹸はウイルスに効果的なのか？

ウイルス感染予防の第一線は、石けんでの手洗い。

石けんと水が病原体を洗い流してくれるのだと思っていたら、もっと分子レベルで興味深いことが起こっているようです。

ニューヨーク・タイムズ紙で、シドニーにあるニューサウスウェールズ大学の化学教授、超分子化学とナノ粒子が専門のソーダーソンさんが石けんの効果について説明していました。

1/25 Part 1 - Why does soap work so well on the SARS-CoV-2, the coronavirus and indeed most viruses? Because it is a self-assembled nanoparticle in which the weakest link is the lipid (fatty) bilayer. A two part thread about soap, viruses and supramolecular chemistry #COVID19pic.twitter.com/OCwqPjO5Ht