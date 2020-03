機内でシートを倒す人へ｜これだけは守ってほしい

先日、アメリカン航空の乗客が、リクライニングしたシートを後ろから何度もパンチする男の動画をツイートしました。この動画は拡散され、フライト中にシートを倒すことの是非について再び議論が巻き起こりました。

@BravoAndy Here’s a great jackhole! He was angry that I reclined my seat and punched it about 9 times - HARD, at which point I began videoing him, and he resigned to this behavior. The other jackhole is the @AmericanAir flight attendant who reprimanded me and offered him rum! pic.twitter.com/dHeUysrKTu