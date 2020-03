YouTubeアプリの新機能｢Exploreタブ｣とは？

アンドロイドとiOS向けのYouTubeモバイルアプリに、新しく「Explore(検索)」タブが加わりました。

これは以前のトレンディング(急上昇)タブにとって代わるもので、ユーザーが新しい動画を見つけるお手伝いをします。急上昇はなくなったわけではなく、Explore内に含まれています。

いまでは何十億本もの動画があるYouTube。動画の数が増えるにつれ、玉石混淆の動画の中から観る価値があるものを見つけることはますます難しくなっています。

そこでYouTubeは新しいExploreタブを導入したわけです。Exploreタブによって、視聴価値のある動画を見つけられるようになります。

モバイルアプリでは急上昇タブにとって代わり、音楽、ゲーム、他の急上昇動画などの目的ページにつながります。

アプリ画面下の左から2番目に「検索」タブがあります。それをクリックすると、ニュース、映画、番組、ファッション、ビューティなどカテゴリー別ページが並びます。

YouTubeによると将来もっとページは増えるそうです。

