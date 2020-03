｢頼られている｣感覚が子どものレジリエンスと自信を高める

子どもは大人に依存して生きています。

生まれてすぐはもちろん、「小さな子ども」になるまで、親なしではほぼ何もできません。

でも、6歳から7歳前後の子どものレジリエンス(逆境力、復元力)と自信を高めるには、ちょっとしたことで彼らを頼ることが効果的なのだそう。

組織心理学者で著作も多いAdam Grant氏は、世界経済フォーラムがプロデュースしたこちらの動画において、こうツイートしています。

Kids don’t need to be punished. They need to be told why their behavior was wrong and how they can make it right.



Kids don’t just need to feel that they can count on others. They need to feel that others are relying on them too.#SundayThoughtspic.twitter.com/SIOhAk7713