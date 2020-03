マスクが苦手な子どもにすぐ教えたい｢咳エチケット｣のやり方

新型コロナウイルスが世界に広がっている昨今、私たちは消毒剤やハンドサニタイザーを(店頭で見つけることができたなら)買い込み、長年間違ってやっていた手洗いをようやく正しくできるようになりました。

さて、次は子どもたちにそこらじゅうで咳をしないように教える番です。

でも、特に未就学の小さな子どもに咳のエチケットを教えるのは簡単ではありません。

子どもが手で口をカバーするようになっただけでも進展ありと感じるかもしれませんが、その手で病原体をあらゆるところに広げるだけなのでまったくプラスとは言えません。

というわけで、病原体をばらまかない努力をする良識ある人たちを見習って、腕を曲げて肘の内側に向けて咳をしましょうと教えるわけです。

でも、「肘に向けて咳をする」というよりも「咳ポケットを使う」と表現した方が子どもには覚えやすいよう。

保育園の先生ローリー・ゴフさんがTwitterで紹介していました。

Want to know how to cough? This is how I teach my preschool students. Hope it helps. pic.twitter.com/eSwIzs02pZ