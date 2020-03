握手の代わりに足をタッチ？ 新型コロナで変わる世界の挨拶

ほとんどの人が、新型コロナウイルスの標準的な予防策について、よくご存知だと思います。手を洗い、顔をあまり触らないようにし、ドアノブなどの表面は定期的に消毒し、そしてまた手を洗いましょう。

また、できるだけ握手は避けた方がいいです。

握手をする相手が、自分と同じくらいの頻度で手を洗っているかわからないし、握手をしてすぐに最寄りの洗面所に手を洗いに行くチャンスはなかなかないからです。

(食事の前に握手をするような状況の場合、実際に食事をする前にトイレに行くのに失礼することがあるのは認めます。レストランにいる場合は、大抵注文をした直後です。)

しかし、世界では仕事でもプライベートでも、握手やハグをせずに挨拶するのは大変なのです。

CNBCでは、肘をぶつけあったり、足をタッチし合う“足の握手”をすすめています。

拳をぶつけ合うのも、選択肢としては妥当です。「Harvard Health Medicine」ではこのように報告されています。

私は、いわゆる“コミコン”で長時間過ごして、握手をしようと伸ばされた手に対して、自分の胸の前で両手を合わせ、頭を下げて挨拶を返すという、慎ましく失礼のないやり方を知りました。

これは、タイの「ワイ」という挨拶で、WHOのパンデミックや流行病部門のディレクターであるSylvie Briand博士によって、新型コロナウィルスの影響による握手の代わりとなる挨拶として、最近推奨されていました。

