ハンドサニタイザーは作れる…！ けど、手作りする必要はない

このご時世、どこに行っても手の除菌ローションが売り切れです。しかし、除菌ローションの手作りレシピがそこらじゅうに出回っているので、自力でつくることができます。

それで、そのレシピを試してみようと思ったのですが、ある問題にぶち当たりました。

WHO(世界保健機関)による「少なくともアルコールが60%の手の除菌ローションは、石けんと水で手を洗えない場合に除菌をするのに許容される方法です」という説明が明快でした。

従って、アルコールと他のものを「6:4」の割合で混ぜるだけでいいということですよね?(ほとんどのレシピで、他の材料としてアロエベラのジェルが求められています)

残念ながら、ここで問題がいくつかあります。まず、専門家はレシピを間違えやすいと指摘しています。

たとえば、計量を間違えたり、アルコールの濃度を間違えたり、もしかしたら、オンラインで見つけたよさそうなレシピに従ったのに、実際には適切なアルコール濃度にならないものだった、という可能性もあります。

次に、アルコールで手をこすると非常に肌が荒れます。手づくりの除菌ローションは、市販の除菌ローションほど、手がしっとりもちもちにはなりません。

除菌ローションを製造している会社は、各製品の適切な配合を開発するのに時間とお金をかけているからです。また、Twitterである薬剤師がこれは簡単なことではないと指摘していました。

WHAT ABOUT MAKING MY OWN? Oh just use soap. If you screw up and don't use enough alcohol, your homebrew won't work, and even if you do, most homemade versions dry your skin too much, making it MORE vulnerable to infection.