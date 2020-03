Windows 10に新アイコンデザインが登場｜スタートメニューに変化も？

Windows 10にまもなく、新しいシステムアイコンのデザインが登場します。

Windows 10の見た目のリフレッシュは長らく待ち望まれていましたが、これでようやく(Windows 10Xに先立って)実現の運びとなりました。

新しいアイコンは、Windows 10のテストビルドで少しずつ導入されていて、Windows Insider Programに参加していれば、いち早くチェックできます。

ベータ版を使いたくない場合は、遠くから指をくわえて新しいデザイン一式を眺めながら、Windows 10の正規版に導入されるときを待つしかありません。それもそう先のことではないはずです。

個人的には、新デザインの見た目はとてもいいと思います。

2015年に導入された単色のシルエットのデザインにかわって、カラフルで表情豊かな、さまざまな形が登場しました。でも残念ながら、誰もが一新されたデザインに胸躍らせているわけではありません。

とはいえ、大きな問題になっているのは、新しいアイコンではなく、むしろスタートメニューの単色の背景です。

Microsoft has started updating the system app icons for Windows Insiders. The new ones don't use your system accent color, and look pretty out of place in the current start menu. Perhaps the 10X start menu could make its way over to desktop sooner rather than later. pic.twitter.com/bsJnXu6sC6