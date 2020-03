何のためにライフハックするのか？その答えは空いた時間の使い方にあり

今日は、私が好きな「生活を最適化すること」についてお話したいと思います。

私は10年以上かけてDavid Allenがその著書『Getting Things Done』で提唱している生産性システムを習得しました。

その結果、メールをまとめて処理する、食事の計画を立てる、習慣を積み重ねるなど効果が実証されたライフハックは、どれも私の日々の生活に不可欠になりました。

しかし、私が生活を最適化するのは、より多くの仕事をこなすためではありません。心身の元気を取り戻す時間を増やすためです。

確かに、フリーランサーとして働き始めた当初は、一般的な仕事の日に行う営業活動、執筆、庶務的な作業の効率性をアップする方法を習得するために時間を使っていました。その結果として浮いた時間は、さらに多くの記事を書いたり新しいクライアントを獲得するために使っていました。

しかし、ある時点で、余暇の最も価値ある過ごし方は、自分自身と大切に思う人たちのために使うことに変わりました。

私の場合は、自分のために時間を使っていると、何もしていないように見えることがあります。

ときには、窓の外をぼーっと見ていたり、1日の仕事の終わりに行う儀式として、ロウソクに火を灯して、炎を見つめていることもあります(ワンルームのアパートを仕事場から自宅に切り替えるには効果的な方法です)。

私は、この種の「何もしない」ことの意味を他人に説明したいときは、「瞑想」と呼ぶことにしていますが、実際には心を落ち着かせたり思考をコントロールしようとしているわけではありません。

自分の考えに耳を傾けようとしているのです。基本的に、じっと座って何でも考えたいことを考え、自分の心に寄り添うことを楽しんでいるのです。

そう言えば、作家のRainesford Staufferさんの最近のツイートに私は痛く共感しました。

I feel like, in the age of optimization, self-improvement, and side hustles, "wasting" time might be the most valuable thing we could do? I interviewed an expert who studied self-care and they literally said "staring into space" was beneficial. https://t.co/O0i4Z3LHnH