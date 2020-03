大人になってから友達を作る方法

1年ちょっと前から、団員80人の合唱団に入っています。学生時代から合唱が好きでしたが、オーディションを受けようと思った本当の理由はそこではありません。新しい友達が80人できるかな? と期待したのが真の動機です。

大人になると、なかなか友達はできません。

でも、同じ興味を持ち、楽しいと思えることを一緒にやることで、友達は作りやすくなります。幸運であれば、親友ができるかもしれません。そうでなくても、コミュニティの一員であるという思いから、ゆるい友情が生まれるのは間違いないでしょう。

習慣の専門家であるJames Clear氏も、このようなツイートをしています。

Friendship happens on the way to something else.



If you “try to meet new people” it feels weird and forced. The more you aim for friendship, the more it eludes you.



But if you aim to learn or achieve something with others, friendship happens naturally during the shared pursuit.