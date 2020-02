24時間の返信を期待しないで！ デジタル時代に友人や家族とうまく距離感を保つ方法

人間関係の線引きとは、「自分に受け入れられる類の行動」と「そうでない行動」を相手に知らせ、どんな関係を期待しているかを伝えることを意味します。

私たちはいつもこうした線引きを、ちょっとしたやり方でしています。たとえば、言い争いをしているときに「怒鳴らないで」とパートナーに頼むとき。

あるいは、友人に「そのことはあまり話したくない」と伝えるだけでも、線引きにあたります。でも、オンラインでの線引きは、難しい場合があります。

フェミニスト福祉の教育に携わるMelissa Fabello氏は2019年11月、友人から来たメッセージのスクリーンショットをツイートしました。そのメッセージは、重い内容の会話をしてもいいかと尋ねるものでした。

Fabello氏はそのすぐあとに、いまは「キャパシティ」がいっぱいいっぱいだと答えた自分の返信をシェアしました。

そしてこうした自分の返答を、会話をする余裕がないとやんわり伝えるときのテンプレートとして使ってはどうかと、フォロワーたちに対して提案しました。

PS: Someone reached out and asked for an example of how you can respond to someone if you don’t have the space to support them. I offered this template: pic.twitter.com/lCzDl60Igy

1週間くらいあとに、YanaさんというTwitterユーザーが、同じような友人からのメッセージ画像を添えたツイートを公開しました。こちらは、「いま、あなたを傷つけるかもしれない情報を聞く精神的余裕はある?」と訊く内容です。

I just want to say, a lot of y’all dump information on your friends at the wrong time without their consent. If you know it’s something that could hurt them, ask permission before you decide to be messy. Please. pic.twitter.com/L3jWGni1FW