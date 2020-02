単純作業を効率化！ 達人に聞いた、Macのスクショをカスタマイズする方法

米Lifehackerのファイナンス担当で、スクリーンショットの達人でもあるLisa Rowan氏が、小さなハックを1つ教えてくれました。とてもシンプルなハックです。なぜ今まで知らなかったのか不思議に思うくらいです。

[Command]+[Shift]+[4]で範囲選択でスクリーンショットを撮ろうとして、最初にマウスを置く場所を間違えてしまったとしても、そこであきらめる必要はありません。

その状態で、スペースキーを押し続ければ、範囲選択の四角形を好きな場所に移動させられます。スペースキーを放せば、いつもどおりに範囲選択のサイズを変更することができます。

実際の動作を見たほうがわかりやすいでしょう。下の動画をご覧ください。

Today I learned you can move a screenshot area by holding the spacebar. 🤯 pic.twitter.com/xq3dGC12iQ