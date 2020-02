ビジネスでも汎用性が高い、人生の達人・シェイクスピアの2つのことば

『心を支えるシェイクスピアの言葉』(河合祥一郎 著、あさ出版)は、“人生の達人”としても知られるシェイクスピアが残した全40戯曲とソネット集から110種のことばを選び出し、それぞれに解説を加えた書籍。

著者は日本シェイクスピア協会会長であり、『シェイクスピア――人生劇場の達人』(中公新書)、『謎解き『ハムレット』』(ちくま学芸文庫)、『シェイクスピアの正体』(新潮文庫)、『あらすじで読むシェイクスピア全作品』(祥伝社新書)と、シェイクスピア関連書籍を多数執筆している人物です。

こう述べる著者は、本書をていねいに読めば、シェイクスピアのことばに込められた深い意味をよく理解できるはずだとも記しています。

お気に入りの台詞を見つけて、口に出してみてほしいとも。

きょうはShakespeare quote II「生き方に迷ったら」のなかから、2つの名言と解説を引用してみたいと思います。

最悪となり、運命にすっかり打ちのめされてどん底にあっても、 まだ希望はある。

恐れることはない。 嘆くべきは上から下へ落ちること。 下から上なら、笑いが待っている。

――『リア王』第四幕第一場

To be worst, The lowest and most dejected thing of fortune Stands still in esperance, lives not in fear. The lamentable change is from the best; The worst returns to laughter.

King Lear, Act 4 Scene 1

(52ページより)