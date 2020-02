新型コロナウイルスに感染したかも？と思ったときにやるべきこと4つ

新型コロナウイルスの感染が拡大しているというニュースが流れると、誰もが「ちょっと待って、新型コロナウイルスにかかっているかな?」と思うようになるのは時間の問題です。

現時点では、新型コロナウイルスに感染している確率は低く、あなたの咳は風邪かインフルエンザである可能性がはるかに高いです。

それでも「コロナウイルスかも?」と思った場合に、やるべきことをお教えしましょう。

新型コロナウイルスは、風邪やインフルエンザと似た呼吸器系の疾患ですが、どの症例でもほぼ見られない顕著な症状が「鼻水」。

鼻水や鼻詰まり、くしゃみがひどい場合は、新型コロナウイルスに感染している可能性は非常に低いです。

WHO(世界保健機関)の指摘によると、これまでのところ9割の患者が発熱しており、7割の患者が乾いた咳をしており、それが典型的な症状です。

"It’s not usually a runny 👃. In 90% of #COVID19 cases it’s a 🤒 & in 70% of cases a dry cough.



Are we ready to fight rumours & misinformation with clear & simple messages that people can understand?"-@DrTedros#coronavirus