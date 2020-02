もうすぐキャンペーン終了。好きな文字を刻印できる腕時計 ｢LABコペンハーゲン｣

いつまでも記憶に残る印象的なプレゼントをもらったことはありますか?付き合って1年になる恋人に、新天地に飛び立つ友人に、何か記念になり、記憶に残るものを贈りたいと思うことがあるはずです。

プレゼントは難しいもの。喜ぶ顔が見たいけど、高価な物をあげればいいのかというと、決してそうではありません。それなら、好きなメッセージを刻印できるシンプルな腕時計はどうでしょうか?

「LABコペンハーゲン」は北欧デザインの特長でもある、落ち着きがあり、洗練された個性を表現した腕時計です。大人向けの上品で洗練されたデザインで、ユニセックスなので、夫婦やカップルでペアで着けるのもオススメです。

「LABコペンハーゲン」の魅力は、好きな言葉やメッセージを裏面に刻印できること(最大4行。各行スペース込みで25文字まで。英数字のみ)

贈り物を受け取るとき、まさか特別な刻印がされているとはふつうは思いません。もらった人が刻印されたメッセージを見つけたときのことを想像してみてください。

あなたの想いは相手の心に刻まれ、一生忘れられないメモリアルなシーンになるでしょう。

たとえば、こんなメッセージを刻んでみるのもあり:

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

人生は自転車のようだ。倒れないためには、進み続けなければならない。

- Albert Einstein (アルベルト・アインシュタイン)





Can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.

失敗をすることは耐えられるが、挑戦しないでいることは耐えられない。

- Michael Jordan (マイケル・ジョーダン)





Only you can make me happy or cry.

私を笑わせられるのも、泣かせられるのもあなただけ!