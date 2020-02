｢おすすめ｣を装ったWindows 10の迷惑広告を削除する方法

Windows10がインストールしてあるパソコンを買っても(または、Windows10をアップデートしても)あのほとんど誰も必要としていない迷惑アプリや迷惑広告を見ずにすむのだとしたら、どれだけ素晴らしいでしょうか…。

もちろん、Windows 10に大企業のバナー広告が組み込まれているわけではありません。ただ、スタートメニューでEdgeブラウザのステマ広告をするのはやめてほしいと言っているのです。

Firefoxブラウザのユーザーたちが、最近あることに気づきました。Windows 10のスタートメニューに、「Still using Firefox? Microsoft Edge is here.(まだFirefoxを使っているのですか? Microsoft Edgeがここにありますよ)」という吹き出しが表示されるようになったのです。

Microsoft flirts with new anti-trust challenge with new Start Menu-based Edge ads - https://t.co/sOX1tSfqNvpic.twitter.com/VmM26RWdu5